Madeleine, 86 ans : une octogénaire qui rame... indoor !

Voici l’exemple même qu’il n’est jamais trop tard pour s’y mettre. En effet, Madeleine a débuté le sport il y a deux ans alors qu’elle avait 84 ans… Aujourd’hui, elle en a 86, et elle soulève des barres de 60 kg, elle qui en pèse 52 !Avant de s’inscrire dans cette salle de sport, Madeleine ne jurait que par la marche indique un reportage de France 3 Centre Val-de-Loire. Et là, elle s’est prise au jeu et s’est passionnée pour le rameur indoor. « Je suis active alors j’aime bien venir et il faut que j’essaie tout, c’est plus fort que moi » indique-t-elle dans le reportage télé.A force d’entrainement et de persévérance, elle a perdu 5 kilos et s’est renforcée ! On ne cesse de le répéter… Même si cela fait des années que l’on a abandonné le sport pour privilégier le sport à la télé, on peut s’y remettre !Il n’est jamais trop tard, il suffit juste de trouver les bons gestes et les exercices qui conviennent à son état de santé. Bouger. Un peu, beaucoup ou passionnément, mais bougez ! Quelque soit l’âge, il faut pratiquer une activité physique régulièrement pour entretenir son corps et son esprit.