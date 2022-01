Article publié le 17/01/2022 à 03:15 | Lu 248 fois Luminaires : les premiers pas vers une maison connectée et adaptée à tous





On le sait, la maison de demain sera connectée. Cette évolution radicale du « vivre chez soi » devrait permettre à de nombreuses personnes âgées de rester plus longtemps à domicile. Alors que les installations et que les utilisations se simplifient, revenons avec WiZ Connected sur les derniers produits de luminaires connectés.

Située à Hong Kong, WiZ Connected est une société de solutions logicielles d'éclairage qui se concentre sur la fourniture de produits d'éclairage intelligents basés sur le Wi-Fi et simples à utiliser, notamment par les seniors.



Par exemple, les détecteurs de mouvement sont l’allié idéal pour un éclairage automatisé et contrôlé ; pratique pour les ainés qui doivent aller aux toilettes plusieurs fois chaque nuit. Placé dans une entrée ou dans un couloir, ce capteur d’intérieur permet d’évoluer en toute sérénité lors de déplacements nocturnes ou d’un retour de courses les bras chargés.



Doté d’un capteur intérieur, cet appareil électrique permet d’allumer ou d’éteindre automatiquement la lumière si une présence est détectée. Efficace dans un rayon de 3 mètres, il constitue la garantie de ne plus jamais oublier d’éteindre une lumière et permet de sécuriser n’importe quel déplacement.



Autre produit intéressant : le kit de 2 ampoules connectées de forme standard. Simples à installer et à utiliser, elles offrent une multitude de nuances de blanc, du blanc froid au blanc chaud, pour accompagner chaque moment de la journée des utilisateurs. Grâce à l’application WiZ, la télécommande WiZmote ou le contrôle vocal, la gestion à distance, la création de scénarios lumineux

automatiques et la programmation de modes d’éclairage prédéfinis deviennent un véritable jeu d’enfant, accessibles à tous et pour tous.



Pour la chambre, cette lampe nomade allie praticité, adaptabilité et esthétisme pour illuminer une chambre ou un coin lecture de la meilleure manière qu’il soit. Sa simplicité de fonctionnement est idéale pour être utilisée en tant que lampe de chevet, à éteindre et à allumer d’un seul geste. Grâce à sa panoplie de couleurs et ses blancs réglables, allant du froid au chaud, ce produit s’adapte à tous les besoins et à toutes les ambiances recherchées. Contrôlable via l’Assistant Google, Alexa et Siri, son utilisation se révèle simplissime et accessible à toutes les générations.









