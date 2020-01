Article publié le 10/01/2020 à 01:00 | Lu 36 fois Longue vie aux objets : comment consommer de manière plus durable ? La question : je voudrais agir face à l'épuisement des ressources de la planète et à la production de déchets. Il y a beaucoup d'informations contradictoires, où pourrais-je trouver des conseils simples et sérieux qui pourraient m'aider à changer mes habitudes de consommation et faire durer mes objets ?





C'est également un annuaire grâce auquel vous pouvez identifier rapidement les professionnels les plus à même de répondre à votre besoin, qu'il s'agisse de trouver une alternative à l'achat neuf ou une solution pour éviter de jeter ce qui pourrait encore être utile.



Le site propose différentes rubriques pour vous aider dans vos recherches de solutions :

Consommer autrement

Des vidéos, tutoriels, guides pratiques, chiffres-clés, infographies, fiches pratiques... sur toutes les thématiques : acheter durable, acheter et vendre d'occasion, donner, échanger, entretenir, réparer, louer, partager, recycler.



Diagnostiquer les pannes

Un chatbot permet d'identifier en quelques minutes l'origine des pannes les plus courantes d'un grand nombre d'appareils : il suffit de répondre à quelques questions, réaliser des tests simples et se laisser guider pour trouver la solution.



Acheter durable

Lorsque l'achat d'un produit neuf répond à un besoin réel, il faut faire les bons choix pour que sa durée de vie soit la plus longue possible. Pour s'y retrouver, des labels environnementaux indiquent que les produits sur lesquels ils sont apposés sont plus résistants, facilement démontables, réparables, simples à entretenir ou encore qu'ils bénéficient d'une extension de garantie...



Vous trouverez ces labels classés par catégorie de produits : bricolage et décoration, entretien et nettoyage, hygiène et beauté, jeux et jouets, literie, mobilier, multimédia, papeterie et fournitures, textile de maison, vêtements et chaussures.



Les idées reçues

« Acheter d'occasion, c'est risqué », « réparer, c'est compliqué », « le troc, c'est dépassé » ... Vous trouverez la réponse aux préjugés qui empêchent souvent de changer ses habitudes de consommation.



Un annuaire

Cet annuaire donne accès aux coordonnées du plus grand nombre de professionnels dont l'activité ou l'offre de service permet d'allonger la durée de vie des objets : associations, entreprises, commerçants indépendants, artisans, collectivités, enseignes de grande distribution, plateformes digitales ...



Certains d'entre eux, signalés par un code couleur vert dans l'annuaire, ont adhéré à une démarche déployée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien de l'Ademe et sont reconnus pour la compétence, le savoir-faire et l'engagement qu'ils mettent en œuvre dans la réparation des biens et équipements avant leur remplacement par un produit neuf.



L'utilisation de cet annuaire est très simple : vous sélectionnez un besoin (je veux emprunter, prêter, louer, acheter d'occasion...) et vous sélectionnez une catégorie (gros appareil électroménager froid, écran, matériel photo/ciné, livre, instrument de musique...).



À noter : Pour garantir une information fiable, complète et à jour, les professionnels ont la possibilité de modifier, d'actualiser ou de créer directement en ligne, depuis l'annuaire, leur fiche descriptive.



Source La réponse de Service-public : pour vous aider à adopter les bons réflexes, le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ont créé longuevieauxobjets.gouv.fr , un site de conseils pratiques, d'actualités, d'outils, pour partager ses objets entre voisins, diagnostiquer les pannes d'un appareil...C'est également un annuaire grâce auquel vous pouvez identifier rapidement les professionnels les plus à même de répondre à votre besoin, qu'il s'agisse de trouver une alternative à l'achat neuf ou une solution pour éviter de jeter ce qui pourrait encore être utile.Des vidéos, tutoriels, guides pratiques, chiffres-clés, infographies, fiches pratiques... sur toutes les thématiques : acheter durable, acheter et vendre d'occasion, donner, échanger, entretenir, réparer, louer, partager, recycler.Un chatbot permet d'identifier en quelques minutes l'origine des pannes les plus courantes d'un grand nombre d'appareils : il suffit de répondre à quelques questions, réaliser des tests simples et se laisser guider pour trouver la solution.Lorsque l'achat d'un produit neuf répond à un besoin réel, il faut faire les bons choix pour que sa durée de vie soit la plus longue possible. Pour s'y retrouver, des labels environnementaux indiquent que les produits sur lesquels ils sont apposés sont plus résistants, facilement démontables, réparables, simples à entretenir ou encore qu'ils bénéficient d'une extension de garantie...Vous trouverez ces labels classés par catégorie de produits : bricolage et décoration, entretien et nettoyage, hygiène et beauté, jeux et jouets, literie, mobilier, multimédia, papeterie et fournitures, textile de maison, vêtements et chaussures.« Acheter d'occasion, c'est risqué », « réparer, c'est compliqué », « le troc, c'est dépassé » ... Vous trouverez la réponse aux préjugés qui empêchent souvent de changer ses habitudes de consommation.Cet annuaire donne accès aux coordonnées du plus grand nombre de professionnels dont l'activité ou l'offre de service permet d'allonger la durée de vie des objets : associations, entreprises, commerçants indépendants, artisans, collectivités, enseignes de grande distribution, plateformes digitales ...Certains d'entre eux, signalés par un code couleur vert dans l'annuaire, ont adhéré à une démarche déployée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien de l'Ademe et sont reconnus pour la compétence, le savoir-faire et l'engagement qu'ils mettent en œuvre dans la réparation des biens et équipements avant leur remplacement par un produit neuf.L'utilisation de cet annuaire est très simple : vous sélectionnez un besoin (je veux emprunter, prêter, louer, acheter d'occasion...) et vous sélectionnez une catégorie (gros appareil électroménager froid, écran, matériel photo/ciné, livre, instrument de musique...).: Pour garantir une information fiable, complète et à jour, les professionnels ont la possibilité de modifier, d'actualiser ou de créer directement en ligne, depuis l'annuaire, leur fiche descriptive.











Dans la même rubrique : < > Le portefeuille électronique : un nouveau moyen de paiement à votre disposition Achats pour les fêtes de fin d'année : comment éviter les pièges et les mauvaises surprises ?