LiveArts : une plateforme pour redonner le sourire aux ainés vivant en maisons de retraite Trois ans après sa création, LiveArts, start-up spécialisée dans l’animation et le bien-être des ainés e enregistre nouvelle étape (nouvelle levée de fonds) qui va lui permettre de recruter et d’accélérer le déploiement de sa nouvelle plateforme LiveArts-360 au sein des groupes et collectivités gestionnaires d’Ehpads et de Résidences autonomies.



Amanda Blyau est une jeune étudiante de 22 ans lorsqu’elle a l’idée, fin 2019, de développer une plateforme pour centraliser la réservation d’intervenants du spectacle vivant tels que des danseurs, des musiciens, des magiciens etc.



Peu de temps après, le Covid met un coup de projecteur sur la condition des ainés en établissements d’hébergement. C’est alors le déclic ! Le projet se recentre sur l’amélioration du quotidien des résidents en Ehpads et en Résidences autonomies .



A partir de là, LiveArts devient un acteur avec une mission à double impact social positif : embellir le quotidien des résidents en établissements d’hébergement tout en donnant davantage de visibilité aux artistes indépendants et intermittents du spectacle. Dont acte.



La plateforme LiveArts sera officiellement lancée en juin 2021. Convaincu que les animateurs sont les mieux placés pour connaître les goûts et les besoins de leurs résidents, LiveArts s’annonce comme étant le « seul acteur sur le marché à avoir opté pour un modèle 100% transparent et non anonymisé qui prend la forme d’un catalogue en ligne ».



Ainsi, les animateurs de maisons de retraite peuvent choisir eux-mêmes parmi une sélection de plus de 1.500 intervenants spécialisés pour leurs résidents.



« Cette initiative est cruciale dans la lutte contre la dépression et l’isolement qui affectent bien trop souvent les résidents en Ehpads et en Résidences seniors. Notre seul objectif : donner chaque jour le sourire aux plus de 770.000 personnes âgées qui sont actuellement en établissements d’hébergement » déclare Amanda Blyau, CEO et fondatrice de LiveArts.



Avec plus de 350 établissements clients , un catalogue référençant 1 500 intervenants, et plus de 10 000 prestations réalisées , LiveArts compte se positionner comme le leader en matière de service d’animation et de vie sociale pour les établissements seniors. Publié le 17/07/2024 à 01:00 | Lu 199 fois



