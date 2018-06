Article publié le 08/06/2018 à 01:00 | Lu 107 fois Les vins d'Alsace : une diversité rare Des blancs, des rouges, des vendanges tardives et des crémants, les vins d’alsace offrent une diversité rare qui permet à chacun, de trouver le vin qui lui convient le mieux. C’est l’histoire d’une région viticole et de domaines familiaux anciens que nous vous proposons en quelques jolis flacons.

Nous commencerons par sortir des traditionnels blancs avec deux pinots noirs conçus par les domaines Paul Buecher et Hebinger. Deux domaines qui se transmettent de génération en génération. Chez Buecher, c’est au tour de Jérôme de concevoir -depuis son village de Wettolsheim- des cuvées plus typées et plus denses.



Notamment son Pinot Noir « Les Terrasses » cultivé en agriculture biologique comme toute sa production d’ailleurs. Ce millésime 2015, souple et floral, offre une bouche fruitée, légèrement acide accompagnée de tanins délicats. Une viande rouge lui conviendra parfaitement.



Avec le Pinot Noir produit par la famille Hebinger, on aborde une façon de travailler la vigne qui se répand de plus en plus. En effet la famille, dans son souhait de produire des vins « propres », a adopté la biodynamie et possède le label Demeter pour sa production, et notamment pour cet Alsace Rouge pinot noir cuvée 2016. Ample, légèrement tannique, il offre une bouche de mûres qui conviendra parfaitement avec une carpe rôtie.



Dans un registre différent, le Gewurztraminer Vendanges Tardives de la Maison Jean Huttard fait indéniablement partie des bouteilles exceptionnelles. En Alsace, il s’agit de la quintessence d’une cuvée. Surtout pour cette famille qui, depuis 1860, cultive un savoir-faire qui se transmet de génération en génération.



Riche et onctueux, une robe dorée et une bouche de fruits confits, ce Gewurztraminer Vendanges Tardives de la maison Huttard est un plaisir à lui tout seul et peut se déguster sans avoir de prétexte culinaire comme une simple gourmandise.



Plus traditionnel, le Riesling de Charles Baur exprime toute la fraîcheur de ces blancs secs. Minéral, ce blanc Riesling Grand Cru aux arômes vivifiants d’agrumes sera parfait avec des fruits de mer ou des sushis de thon. Dans la même famille depuis 1948, le domaine Charles Baur est aujourd’hui cultivé en agriculture biologique avec des rendements limités et des vendanges manuelles.



Joël Chassaing-Cuvillier