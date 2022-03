Article publié le 08/03/2022 à 01:00 | Lu 165 fois Les vingt mot de passe les plus trouvés sur le Dark Web





De nos jours, avec l’avancée technologique, toute personne ou organisation peut être victime de cyberattaque. Dans ce contexte, voici la liste des mots de passe les plus trouvés sur le « Dark Web ». Par Bastien Bobe, SE Manager Continental Europe chez Lookout.

L'année dernière, il y a eu 1.862 violations de données selon le rapport annuel 2021 sur les violations de données de l'Identity Theft Resource Center. Il s'agit d'un record absolu et d'une augmentation de 68% par rapport aux violations survenues en 2020.



Selon un des leaders dans la fourniture de solutions intégrées de sécurité, de confidentialité et de protection contre le vol d'identité, 80% des courriels des gens sont divulgués sur le Dark Web à la suite de violations de données.



Lorsque des violations de données se produisent, les mots de passe des comptes en ligne sont souvent divulgués, ce qui expose les consommateurs au risque de vol d'identité. Afin de protéger vos informations, nous vous partageons les 20 principaux mots de passe trouvés sur le Dark Web (et qu’ils convient donc, bien évidemment, de ne pas ou plus utiliser).



Top 20 des mots de passe trouvés sur le Dark Web :

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. password

5. 12345

6. 2345678

7. 111111

8. 1234567

9. 123123

10. qwerty123

11. 1q2w3e

12. 1234567890

13. DEFAULT

14. 000000

15. abc123

16. 654321

17. 123321

18. qwertyuiop

19. Iloveyou

20. 666666



Avez-vous repéré votre mot de passe dans cette liste ? En raison de la nature de la technologie et d'internet, les informations personnelles sont toujours en danger. Si vous ne faites pas preuve d'une vigilance constante et d'une surveillance attentive, vous risquez de ne pas vous rendre compte que vous avez été victime d'un acte criminel avant que le mal ne soit fait.



Pour commencer à protéger vos données, vous pouvez d'abord savoir si vos informations personnelles peuvent être compromises, et prendre des mesures pour protéger votre identité.



Commencez par utiliser des outils GRATUIT d'analyse des e-mails pour obtenir un rapport sur les violations de données qui peuvent être associées à vos e-mails et à vos comptes en ligne. Si votre courriel a été divulgué, il est important de changer immédiatement vos mots de passe pour les comptes en ligne associés.



Des solutions de sécurité avancées peuvent également vous soulager et surveiller les violations potentielles pour vous.









