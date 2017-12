Article publié le 13/12/2017 à 01:00 | Lu 92 fois Les questions à se poser avant de souscrire à un PERP Avant de choisir une formule d’épargne et au sein de celle-ci pour bien choisir son produit, il faut se poser quelques questions clés permettant de vérifier si la formule et le produit sont bien adaptés à sa situation personnelle. Le point avec la Finance pour tous.





2. Interrogez-vous sur votre niveau d’imposition. Si vous êtes non imposable, ou à un taux peu élevé, l’avantage fiscal à l’entrée sera néant ou peu élevé…. D’autres formules de placements existent qui pourraient être plus pertinentes dans votre cas.



3. Posez des questions ! Interrogez votre conseiller sur les frais d’entrée et les frais de gestion. Car ils viennent peser sur la performance de votre placement.



4. Posez-vous des questions ! Êtes-vous « risquophile ou risquophobe » ? Le PERP est un placement de très long terme et permet de prendre quelques risques sur vos placements, à condition de pouvoir supporter des à-coups…



5. Faites le point sur vos autres formules d’épargne retraite et vérifiez si vos autres contrats de retraite (Prefon, Article 83, Madelin, etc..) ne réduisent pas à zéro les possibilités de défiscalisation de vos versements PERP.



6. N'oubliez jamais que vous avez un mois durant lequel vous pouvez résilier sans frais votre contrat.



A qui s’adresser ?

Il est utile au préalable de consulter la presse financière et les associations de défense des épargnants :

- Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite (FAIDER)

- Association nationale des fonctionnaires épargnant pour la retraite (ARCAF)



