Les personnes portant un même nom de famille sont-elles de la même famille ? Comment savoir si toutes les personnes portant le même nom de famille sont véritablement de la même famille ? Geneanet, leader européen de la généalogie sur internet, nous offre un éclairage sur ce sujet qui passionne de nombreux seniors. Test en accès libre sur le site de Geneanet pour lever le voile !







S’il est unique, et c’est assez fascinant, toutes les personnes qui portent ce nom de famille sont issues d’un même lointain ancêtre. En revanche, s’il existe visiblement différents berceaux géographiques distants les uns des autres, alors il est fort probable que les descendants actuels soient issus de plusieurs « souches ».



Dans ce contexte, comment identifier le ou les berceaux géographiques de son patronyme ? Il suffit de saisir



Il est ainsi très facile d’identifier au premier coup d'œil les zones géographiques où le patronyme est le plus implanté. Si la carte obtenue est recouverte d’une énorme tache verte orangée, comme pour le nom Dupont, il y a fort à parier que ce nom, très fréquent, soit apparu à plusieurs endroits différents au Moyen-âge.



Si, au contraire, un point rouge se détache nettement, c’est gagné ! Il est alors fort probable que toutes les personnes qui portent ce nom soient de la même famille, plus ou moins éloignée !



Et ce n’est pas tout ! Il est aussi possible de localiser très précisément le ou les berceaux originels de sa famille. En effet, un curseur au-dessus de la carte permet de remonter le temps et de visualiser la répartition géographique du nom de famille au fil des siècles.



D’une grande simplicité, cette échelle de temps, couplée au zoom, permet ainsi de savoir où vivait exactement sa famille au 16e ou 17e siècle. D’autre part, le classement des 12 communes où ce nom est le plus populaire est affiché sous la carte !



Publié le 19/07/2024 à 01:00 | Lu 2079 fois



