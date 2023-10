Les nouveautés de Whiskies du Monde A l’instar des éditeurs qui chaque année proposent les meilleurs livres du moment, la maison Whiskies du Monde offre dans son catalogue annuel, les plus belles nouveautés en matière de spiritueux. Une occasion également de reconstituer une cave impactée par les soirées estivales. Au sein de ces nouveautés 2023, nous avons retenu un whisky français de chez l’Evadé et un rhum arrangé de chez Nektar.







Avec une gamme complète de cinq références intégralement produites en France, l’Evadé offre aujourd’hui un whisky single malt dont la finition s’effectue dans des fûts ayant contenu du sirop d’érable.



Cette dernière mouture de l’Evadé est élaborée intégralement à partir d’orge français avec une double distillation. Il est vieilli en fûts de bourbon en deux remplissages séparés avant un passage en fûts de chêne neuf américain.



C’est à la fin de ce processus qu’il bénéficie d’un vieillissement complémentaire de plusieurs mois dans des fûts ayant contenu du sirop d’érable.



C’est immédiatement ce produit du Québec qui s’impose dans le premier nez. Sa douceur onctueuse incite à une dégustation auprès d’un feu de bois. En bouche, on est agréablement surpris par son absence de douceur excessive.



C’est le côté toast grillé qui ressort en premier et persiste dans une belle longueur. Une belle gourmandise à déguster sec ou avec un iceball.



Puissant cet Evadé semble civilisé par ce cousinage avec le sirop d’érable qui lui offre une belle souplesse. Un joli produit français distribué par Whiskies du Monde, 54,90 euros.



Pour les soirées festives, le rhum est un compagnon idéal. Depuis quelques temps, la mode du rhum arrangé s’impose auprès d’une clientèle jeune.



Avec le Nektar Arrangé, on associe le traditionnel rhum agricole de la Martinique avec des ingrédients différents qu’il s’agisse d’épices ou de fruits macérés. Ici ce sont des noisettes et des gousses de vanille qui enrichissent cette boisson de fête.



Elaboré de façon artisanale, ce rhum arrangé ce cocktail naturel donnera un ton différent à vos soirées. Whiskies du Monde 38,49 euros.





Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 03/10/2023 à 01:00 | Lu 64 fois



