Article publié le 05/11/2021 à 01:00
Les meilleures idées de décoration de Noël DIY pour la maison





Les fêtes de fin d’année approchent. Il est grand temps de s’apprêter à recevoir ses proches. Pensez dès à présent au menu et surtout à la décoration de l’intérieur. Ces quelques idées vous permettent de créer des accessoires de décoration pas chers et originaux pour composer un aménagement chaleureux, lumineux et entièrement personnalisé.

Un sapin de Noël unique

Le sapin de Noël est la pièce indispensable d’une déco de Noël. Pourquoi ne pas



Ajoutez quelques décorations (boules étincelantes, étoiles, etc..) pour un look éclatant et magique.

Vous pouvez aussi apporter une touche de modernité à votre déco de Noël en optant pour un sapin de Noël en bois. Les objets fabriqués à partir de matériaux naturels sont les vedettes des décorations intérieures.



Confectionnez donc votre arbre de Noël avec quelques planches en bois que vous pourrez accrocher au mur comme une étagère ou bien à plat. Les bricoleurs aguerris peuvent réaliser des modèles plus élaborés comme le sapin de Noël en 3D à partir de morceaux de bois qui s’emboitent les uns dans les autres. Pour l’ornement, faites preuve de créativité et d’imagination.



Des boules de Noël DIY

Composez une



Voici quelques sources d’inspirations pour vous guider :

• des boules de Noël en bois ornées de fleurs séchées,

• des boules de Noël décorées avec des photos de famille,

• des pommes de pin peintes en guise de boules de Noël.



Des guirlandes personnalisées

La confection de guirlandes DIY est à la portée de tous. Il suffit de nouer différents objets décoratifs sur un long fil. Vous pouvez réaliser une guirlande en papier, en tissu, en feuilles d’arbre etc.



Les guirlandes servent de décoration pour le sapin de Noël mais peuvent aussi être suspendues au mur, enroulées sur la rampe d’escalier, placées dans l’encadrement des fenêtres etc. Les guirlandes lumineuses sont, par ailleurs, utilisées :

• pour illuminer un chemin de table,

• en suspension derrière un rideau en voilage pour créer un effet de lumière chaleureux et original derrière la fenêtre,

• à insérer dans des bocaux en verre transparents pour confectionner des éclairages magiques.



Un globe de neige avec un bocal en verre

Le globe de neige est une décoration classique pour Noël. Cet objet



Vous avez plusieurs bocaux en verre qui trainent dans votre cuisine ? Transformez-les en globes de neige, à offrir à vos proches pour qu’ils gardent un beau souvenir original de ce Noël.



Commencez par coller fermement une figurine de Noël, un petit sapin ou tout autre petit objet représentant Noël sur le fond du couvercle du pot. Remplissez ensuite le bocal avec de l’eau jusqu’à ras bord.



Versez-y des paillettes étincelantes en poudre et de la neige artificielle si vous en trouvez. Fermez bien le bocal en vissant parfaitement le couvercle. Mettez de la colle sur les bords avant de refermer le pot pour plus de sécurité et de commodité.



Retournez le bocal de manière à ce que le couvercle se trouve à la base. De cette façon, vous obtenez un véritable globe de neige très original.



Une couronne de Noël personnalisée

La couronne de Noël pour porte compte aussi parmi les décorations de maison indispensables lors des fêtes de Noël.



Pour changer du modèle traditionnel, accrochez à votre porte :

• une couronne de Noël avec un support en fil de fer décoré d’une guirlande lumineuse,

• une couronne de Noël en branches de sapin ornée de quelques pommes de pin ou des boules de Noël,

• une couronne de Noël en pompons de laine,



Les idées ne manquent pas.

Sollicitez votre imagination ainsi que votre créativité et équipez-vous des bons outils en plus du matériel adéquat pour créer des décorations de Noël originales.

