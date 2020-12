Article publié le 01/12/2020 à 01:00 | Lu 67 fois Des idées de cadeaux de Noël, gourmands ou non...





Bon, il est temps de se mettre à faire les courses de Noël et d’arrêter de procrastiner sur les achats. Pour ceux qui sont absolument sans aucune inspiration, voici en images quelques idées qui leur permettront de ne pas arriver les mains vides le soir du réveillon.

Un panier gourmand de produits normands. Pour ces délices de Normandie, les maisons Calvados Expérience et Père Magloire proposent des coffrets comme le panier Saveur comprenant une bouteille de pommeau Père Magloire ou Boulard, des caramels au beurre salé, un pot de confiture pommes caramel calvados ainsi qu’un bocal de pickles pour apéritif. Quatre coffrets sont proposés entre 35 et 55 euros. En vente en ligne sur www.calvados-experience.com

Château NasicA

Sous cette marque, ce sont deux produits indispensables dans une cuisine de gourmands : une huile d’olive AOP produite en Corse et un vinaigre balsamique IGP de Modène de trois ans d’âge. L’huile d’olive très fruitée, douce retransmet tout le terroir de la Corse. Quant au vinaigre balsamique, il respecte totalement la fabrication traditionnelle que l’on trouve à Modène. Huile d’olive NasicA, 50cl - 29,90 euros, vinaigre balsamique NasicA, 10cl - 6,90 euros.

Champagne Delamotte

Avec une histoire de plus de 260 ans la maison de champagne Delamotte propose des vins de plaisir particulièrement élaborés. Qu’il s’agisse de son Brut ou de son Blanc de blancs, Delamotte décline sa production en demi-bouteilles. Un format idéal lorsque l’on est deux. A déguster à l’apéritif avec des copeaux de parmesan. 15 et 20 euros la demi-bouteille.

La bûche de la Maison du Chocolat

Etonnante dans son architecture, la bûche « cracker » rompt avec la traditionnelle bûche pâtissière. En reprenant la forme d’un cracker, Nicolas Cloiseau, le créateur de la Maison du Chocolat, apporte une touche de modernité au dessert de Noël et surtout une explosion de saveur en bouche avec le contraste entre la douceur d’une mousse au chocolat et d’un biscuit moelleux avec le craquant de noisettes torréfiées et caramélisées. Bûche Cracker pour 8 personnes, 95 euros.

Un couteau suisse sous le sapin

Bien qu’il soit moins courant dans nos poches au quotidien, le couteau suisse -le vrai, le Victorinox- est le compagnon indispensable du petit garçon que chaque homme est tout sa vie. A l’occasion de cette fin d’année Victorinox nous offre un spécial Noël baptisé Pioneer X Winter Magic Special édition 2020. Un cinq lames en édition limitée à 10 000 exemplaires. Couleur givre, affichant un flocon de neige, il sera un cadeau parfait pour une femme. 79 euros.

Le Nain Bleu est de retour

La fantastique boutique de jouets de la rue Saint Honoré qui, après avoir déménagée Boulevard Malesherbes, avait disparu corps et bien, renaît de ses cendres. Reprise par le groupe Kidsland qui possède déjà FAO Schwartz, on pourra y retrouver comme autrefois des jouets d’exception. Maisons de poupées, mobilier d’enfant, dinettes en porcelaine, bateaux de bassin, auto à pédales, la tradition est respectée, il suffit aux parents d’inculquer aux enfants le goûts de jouer en faisant travailler leur imagination. Le Nain Bleu, la boutique 14 rue Saint Roch, 75001 Paris



