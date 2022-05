Article publié le 05/05/2022 à 02:27 | Lu 97 fois Les freins à vie chez Autobacs





Des freins en parfait état sont l’élément vital d’une automobile. Avant de partir en vacances, il est souvent nécessaire de les faire contrôler et l’offre d’Autobacs est l’occasion idéale de rouler en toute sécurité pendant l’été.





Ainsi durant tout le mois, pour toutes les plaquettes achetées et montées dans ses ateliers Autobacs offre les suivantes gratuitement à vie. Une occasion à ne pas rater pour rouler en toute sérénité !



Une plaquette de frein est une pièce qui s’use très vite surtout lorsque l’on circule en ville. Son usure ne doit pas être négligée car elle remet en cause directement la sécurité à bord du véhicule.



Il est donc nécessaire de faire contrôler régulièrement ses plaquettes de frein par un professionnel qui pourra effectuer leur remplacement au besoin tout en contrôlant l’état complet du système de freinage. Autobacs propose une large gamme de plaquettes pour tous les types de véhicules comme les plaquettes de frein BOSCH BP097.



Celles-ci offrent un contrôle maximum avec une distance d’arrêt très courte. Elles possèdent des niveaux sonores faibles tout en conservant une très bonne performance de freinage. Disponibles à partir de 53,45 € dans les magasins de l’enseigne.



Dans ses ateliers, Autobacs recrute et forme des techniciens qualifiés et compétents afin de pouvoir proposer des prestations de qualité comme :

- Montage plaquettes avant à partir de 34,90 € - Montage plaquettes arrière à partir de 44,90 €

- Le forfait « montage disques + plaquettes avant » à partir de 69,90 €

- Le forfait « montage disques + plaquettes arrière » à partir de 79,90 €

- Le forfait « montage kit de frein arrière + purge de frein » à 88,95€

- Le forfait « purge liquide de frein (liquide inclus) » à 61,95€



