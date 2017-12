Article publié le 29/12/2017 à 01:00 | Lu 136 fois Les clichés sur les sites de rencontre sont-ils vérifiés ? Trop superficiels, trop virtuels, inefficaces… les idées reçues concernant les sites de rencontre sont nombreuses. Ces clichés forcent même certaines personnes à mentir lorsqu'elles racontent comment elles sont tombées amoureuses. Comme si trouver l'amour sur Internet était la dernière des solutions et ne devait pas être avoué.





La peur de la mauvaise rencontre

Le problème des sites de rencontre, c'est que nous avons toujours un doute sur la personne avec laquelle nous discutons. Existe-t-elle ou est-ce simplement un profil bidon ? Beaucoup d’internautes pensent même que les sites de rencontre attirent des personnes malhonnêtes et autres



Ces plateformes ont également la réputation de réunir des individus en quête d'aventures ou de relations non sérieuses… Cependant, le temps des méfiances est loin et il est de plus en plus courant de trouver l'amour sur le web. De plus en plus de sites se spécialisent pour mieux cibler les internautes et réunir ceux qui ont les mêmes attentes.



Pour faciliter les rencontres et miser sur des relations sérieuses,



La honte de trouver l'amour sur Internet

Les sites de rencontre arrivent souvent en dernière position dans notre liste des lieux pour tomber amoureux. En effet, il s’avère parfois délicat d'admettre que nous avons trouvé l'être qui manquait à notre vie sur le Web…



Nous pensons que nos proches ou nos amis vont assimiler la rencontre sur Internet à un acte désespéré plutôt qu'à un acte vrai et sincère. Pour surmonter ce cliché, il faut simplement être honnête avec soi-même et assumer ses choix.



Les sites de rencontre s'inscrivent dans l'époque actuelle et il n'y a rien de ringard à cela, ni de honteux d’ailleurs. Il n'est pas interdit de jouer sur tous les tableaux pour réunir toutes les chances de son côté. L'amour peut aussi bien se trouver au coin de la rue ou



Ce n’est pas la même magie qui opère au premier rendez-vous

Les sites de rencontre sont l'objet de tous les fantasmes, mais le point central est bel et bien l'amour. Avec ce genre de plateforme, on a souvent tendance à penser que la magie de la première rencontre a disparu. En effet, la rencontre physique s'effectue après quelques mails échangés donc le suspense se dissipe.



Les deux personnes se connaissent assez pour mieux appréhender le premier rendez-vous. Les étapes pour tomber amoureux semblent être brûlées. Mais le stress du premier rendez-vous persiste bel et bien avec les sites de rencontre et de multiples questions se posent : ressemble-t-il à sa photo de profil ? Vais-je la reconnaître ? Allons-nous réellement nous entendre ? C'est une autre magie qui entre en compte, mais les sensations que nous ressentons lors de ce genre de rendez-vous vont être déterminantes pour la suite de la relation amoureuse.



Mais les clichés sur les sites de rencontre sont-ils vérifiés ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider à oublier les idées reçues et trouver l'amour comme bon vous semble.Le problème des sites de rencontre, c'est que nous avons toujours un doute sur la personne avec laquelle nous discutons. Existe-t-elle ou est-ce simplement un profil bidon ? Beaucoup d’internautes pensent même que les sites de rencontre attirent des personnes malhonnêtes et autres arnaques Ces plateformes ont également la réputation de réunir des individus en quête d'aventures ou de relations non sérieuses… Cependant, le temps des méfiances est loin et il est de plus en plus courant de trouver l'amour sur le web. De plus en plus de sites se spécialisent pour mieux cibler les internautes et réunir ceux qui ont les mêmes attentes.Pour faciliter les rencontres et miser sur des relations sérieuses, le site de rencontre Parship a d'ailleurs mis en place un test de personnalité au moment de l'inscription. En fonction des réponses, les membres ont de grandes chances de tomber sur des profils qui leur ressemblent pour créer des liens plus simplement.La honte de trouver l'amour sur InternetLes sites de rencontre arrivent souvent en dernière position dans notre liste des lieux pour tomber amoureux. En effet, il s’avère parfois délicat d'admettre que nous avons trouvé l'être qui manquait à notre vie sur le Web…Nous pensons que nos proches ou nos amis vont assimiler la rencontre sur Internet à un acte désespéré plutôt qu'à un acte vrai et sincère. Pour surmonter ce cliché, il faut simplement être honnête avec soi-même et assumer ses choix.Les sites de rencontre s'inscrivent dans l'époque actuelle et il n'y a rien de ringard à cela, ni de honteux d’ailleurs. Il n'est pas interdit de jouer sur tous les tableaux pour réunir toutes les chances de son côté. L'amour peut aussi bien se trouver au coin de la rue ou à des milliers de kilomètres Les sites de rencontre sont l'objet de tous les fantasmes, mais le point central est bel et bien l'amour. Avec ce genre de plateforme, on a souvent tendance à penser que la magie de la première rencontre a disparu. En effet, la rencontre physique s'effectue après quelques mails échangés donc le suspense se dissipe.Les deux personnes se connaissent assez pour mieux appréhender le premier rendez-vous. Les étapes pour tomber amoureux semblent être brûlées. Mais le stress du premier rendez-vous persiste bel et bien avec les sites de rencontre et de multiples questions se posent : ressemble-t-il à sa photo de profil ? Vais-je la reconnaître ? Allons-nous réellement nous entendre ? C'est une autre magie qui entre en compte, mais les sensations que nous ressentons lors de ce genre de rendez-vous vont être déterminantes pour la suite de la relation amoureuse.