Arnaque en ligne, harcèlement téléphonique : quels sont vos droits et comment vous en protéger

Chacun le sait pour l'avoir expérimenté : les arnaques en ligne et le harcèlement téléphonique sont devenus des problématiques et des menaces courantes. Comprendre vos droits et connaître les mesures de protection disponibles est donc essentiel pour vous prémunir contre ces atteintes.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 31/03/2025