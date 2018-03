Article publié le 26/03/2018 à 08:41 | Lu 194 fois Les chiffres clés de la retraite avec l'Assurance retraite Comme tous les ans, l’Assurance retraite publie les chiffres clés de l’année précédente. Dans cet esprit, elle vient de mettre en ligne les principales données de 2007. En voici les grandes lignes : plus de 14 millions de retraités dans le pays avec un âge moyen de 74.1 ans. Détails.

Avant d’aller plus loin, rappelons que l’Assurance retraite est le service public de la retraite de la Sécurité sociale. Il s’agit en fait du premier organisme français de retraite qui d’une part, gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et d’autre part, gère les actions de prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités.



Chaque année, l’Assurance retraite fait le point sur l’état de la retraite en France. Ainsi, selon ses derniers chiffres, au 31 décembre 2017, cet organisme public a versé une retraite personnelle ou de réversion à un peu plus de 14,1 millions de retraités. Parmi eux, près de la moitié, 43%, a cotisé à plusieurs régimes de retraite de base durant leur carrière professionnelle.



Toujours selon ces données, l’âge moyen du retraité du régime général a légèrement augmenté : de fait, il était l’année dernière de 74,1 ans contre 73,9 ans en 2016. Les chiffres 2017 indiquent aussi que le nombre d’attributions de retraites personnelles a augmenté de 3,1% par rapport à ceux de 2016.



Le montant de base moyen du droit direct servi pour une carrière complète au régime général est de 1.053 euros par mois en 2017 contre 1.041 euros en 2016. Toujours selon l’Assurance retraite, il semblerait que le nombre de départs en retraite anticipée « longue carrière » ai baissé l’année dernière passant de 167.659 en 2016 à 162.534 en 2017.



A noter que la quasi-totalité (97%) des nouveaux retraités a un âge compris entre 60 ans et l’âge légal. Enfin, le nombre de retraite progressive est en légère hausse avec 9.535 attributions au cours de l’année 2017 contre 8.895 au cours de l’année 2016. Parmi l’ensemble des retraités en paiement au 31 décembre 2017, 15 911 sont en retraite progressive contre 11 561 au 31 décembre 2016. Enfin, un peu plus de 19% des retraités sont bénéficiaires d’une retraite de réversion.