Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aggraver l'inflammation arthritique L'arthrose concerne 10 millions de français dont 65% des plus de 65 ans, en cause, le vieillissement, l’hérédité, des anomalies du métabolisme ou encore certaines maladies. Selon une nouvelle étude présentée lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA), la prise de médicaments anti-inflammatoires comme l'ibuprofène et le naproxène pour traiter l'arthrose peut aggraver l'inflammation de l'articulation du genou avec le temps. Le point avec l’Association Française de Chiropraxie.







Prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et arthrose

L’arthrose se manifeste le plus souvent au niveau des mains, des hanches et des genoux. Chez les personnes qui en sont atteintes, le cartilage qui amortit l'articulation s'use progressivement. L'arthrose s'accompagne souvent d'une inflammation ou gonflement, de l'articulation, qui peut être douloureuse.



Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont couramment prescrits pour traiter la douleur et l'inflammation liées à l'arthrose. Mais on sait peu de choses sur les effets à long terme de ces médicaments sur la progression de la maladie.



« À ce jour, aucun traitement curatif n'a été approuvé pour guérir ou réduire la progression de l'arthrose du genou » a déclaré l'auteur principal de l'étude, Johanna Luitjens, chercheur au département de radiologie et d'imagerie biomédicale de l'université de Californie.



« Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont fréquemment utilisés pour traiter la douleur, mais la question de savoir comment l'utilisation des AINS influence les résultats pour les patients souffrant d'arthrose reste ouverte. En particulier, l'impact des AINS sur la synovite, ou l'inflammation de la membrane qui tapisse l'articulation, n'a jamais été mesurée par IRM à l'aide de biomarqueurs (caractéristiques biologiques mesurables) ».



Une étude sur l’association des anti-inflammatoires et la synovite

Le Dr Luitjens et ses collègues ont entrepris d'analyser l'association entre la prise d'AINS et la synovite chez les patients souffrant d'arthrose du genou et d'évaluer comment le traitement par AINS affecte la structure articulaire au fil du temps.



« La synovite joue un rôle de médiateur dans le développement et la progression de l'arthrose et pourrait constituer une cible thérapeutique » a déclaré le Dr Luitjens.



« Par conséquent, l'objectif de notre étude était d'analyser si le traitement par AINS influence le développement ou la progression de la synovite et d'examiner si les caractéristiques biologiques du cartilage, qui reflètent les changements dans l'arthrose, sont impactés par le traitement par AINS ».



Pour l'étude, 277 participants de la cohorte Osteoarthritis Initiative souffrant d'arthrose modérée à sévère et ayant reçu un traitement AINS pendant au moins un an entre le début de l'étude et le suivi de quatre ans ont été inclus dans l'étude. Ils ont été comparés à un groupe de 793 participants témoins qui n'étaient pas traités par AINS. Tous les participants ont subi une IRM 3T du genou initialement et après quatre ans.



L'épaisseur et la composition du cartilage et d'autres mesures IRM ont servi de biomarqueurs non invasifs pour évaluer la progression de l'arthrite.



Les résultats n'ont montré aucun avantage à long terme de l'utilisation des AINS. L'inflammation articulaire et la qualité du cartilage étaient plus mauvaises au départ chez les participants prenant des AINS, par rapport au groupe témoin, et se sont aggravées lors du suivi de quatre ans.



« Dans ce grand groupe de participants, nous avons pu montrer qu'il n'y avait pas de mécanismes protecteurs des AINS pour réduire l'inflammation ou ralentir la progression de l'arthrose de l'articulation du genou », a déclaré le Dr Luitjens.



« L'utilisation des AINS pour leur fonction anti-inflammatoire a été fréquemment propagée chez les patients atteints d'arthrose ces dernières années et devrait être revue, car un impact positif sur l'inflammation de l'articulation n'a pas pu être démontré ».



Selon le Dr Luitjens, il existe plusieurs raisons possibles pour lesquelles l'utilisation des AINS augmente la synovite. « D'une part, l'effet anti-inflammatoire qui découle normalement des AINS peut ne pas prévenir efficacement la synovite, les changements dégénératifs progressifs entraînant une aggravation de la synovite avec le temps » a-t-elle déclaré.



« D'autre part, les patients atteints de synovite et prenant des médicaments antidouleur peuvent être physiquement plus actifs en raison du soulagement de la douleur, ce qui pourrait potentiellement conduire à une aggravation de la synovite, bien que nous ayons ajusté l'activité physique dans notre modèle ».



Le Dr Luitjens a noté que des études prospectives et randomisées devraient être menées à l'avenir pour fournir des preuves concluantes de l'impact anti-inflammatoire des AINS.



Chiropraxie et arthrose

Arthrite comme arthrose limitent la mobilité de l’articulation, les tissus avoisinants (ligaments, tendons, muscles) sur-sollicités en compensation, se contractent, intensifiant les douleurs. La mobilisation, par le chiropracteur, des articulations affectées, peuvent améliorer la mobilité et limitent la douleur.



Article publié le 23/01/2023 à 03:08 | Lu 40 fois





