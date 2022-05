Article publié le 10/05/2022 à 05:21 | Lu 162 fois Les Villa Beausoleil célèbrent le Festival de Cannes à leur manière





Quelques jours avant le grand rendez-vous du 7ème art sur la Croisette à Cannes, les maisons Villa

Beausoleil préparent leur festival. Au programme : tapis rouge bien sûr, mais également « photocall » et projection privée. D’autre part, les résidents se sont mis en scène et dévoileront à cette occasion les affiches de films qu’ils ont réinterprétées. Une bonne initiative.

Il faut savoir que ces établissements ont un lien particulier avec le 7ème art. En effet, chacune est équipée d’une véritable salle de projection (entre 10 et 20 places) et sont connues pour leur décor de cinéma (Tour du monde en 80 jours pour la Villa Beausoleil Jules Verne, Contes et légendes pour la Villa Beausoleil Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Belle Epoque pour la Villa Beausoleil Paris Levallois, etc.).



Dans ce contexte, chaque semaine, les résidents peuvent profiter de films, séries, conférences ou encore, privatiser la salle pour quelques heures avec leurs proches. Impossible dès lors de manquer LE grand rendez-vous mondial des amateurs d’art, de glamour et de cinéma.



Ainsi, à l’occasion du Festival de Cannes 2022, du 17 au 28 mai, les résidences organisent leur propre festival pour leurs résidents qui fouleront le tapis rouge en tenue de gala pour assister aux projections. Ces événements sont par ailleurs ouverts aux résidents, à leurs familles et aux voisins (dans la limite des places disponibles et sous réserve d’inscription).



L’enseigne a également invité ses résidents à réinterpréter les affiches de films qui les ont le plus marqués. Du choix du film, à celui des décors et des costumes, ce projet a mobilisé pendant des semaines les seniors qui se sont mis en scène pour la plus belle affiche dans chaque villa : The Artist (Villa Beausoleil Paris Levallois), Maison de retraite (Villa Beausoleil Châtillon), Le Grand Bain (Villa Beausoleil Boulay-Moselle), La Nuit au Musée (Villa Beausoleil Metz), The Terminator (Villa Beausoleil Loisy-Sur-Marne), Haut et Fort (Villa Beausoleil Drancy), Pulp Fiction (Villa Beausoleil Notre-Dame-de[1]Riez), La Vie est Belle (Villa Beausoleil Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), Coco Chanel (Villa Beausoleil Montrouge).



Dès le 17 mai, une expo photo mettra en lumière ces affiches ré-interprétées dans chaque Villa Beausoleil.



Une expérience incroyable pour Carlos Da Silva (résident à la Villa Beausoleil de Levallois-Perret) qui explique : « c’est un projet fou qui nous a tous passionné et beaucoup amusé. On se rend compte que ce n’est pas simple le cinéma ! J’ai eu la chance de pouvoir incarner The Artist auprès d’une personne qui m’est chère. Ça vaut tous les Oscars ! Je réfléchis déjà aux prochaines affiches l’an prochain ».









