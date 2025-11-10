Les Thermes Marins de Saint-Malo lancent le séjour "Mer & Ménopause Positive"

La ménopause : un enjeu de santé publique
Longtemps resté tabou, le sujet de la ménopause s’impose aujourd’hui comme une priorité de santé publique.
En France, 17,2 millions de femmes de plus de 45 ans sont concernées, soit la moitié des femmes et un quart de la population.
Près de 87% d’entre elles ressentent au moins un symptôme (bouffées de chaleur, troubles du sommeil, prise de poids, douleurs articulaires, troubles de l’humeur…) et 20 à 25% présentent des troubles sévères.
À ces effets s’ajoute une vulnérabilité accrue face à certaines pathologies : les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité féminine, et l’ostéoporose, responsable de fractures chez 40% des femmes de plus de 50 ans.
Un séjour thalasso sur mesure pour réconcilier corps et esprit
Pensé comme une expérience globale et bienveillante, le séjour “Mer & Ménopause Positive” combine soins marins, rituels de bien-être, rééquilibrage alimentaire et activités physiques ciblées.
Dans une atmosphère qui se veut « enveloppante et rassurante », chaque femme trouve les ressources pour traverser cette transition naturelle avec sérénité, confiance et une énergie retrouvée.
« Notre objectif est d’offrir aux femmes les clés pour comprendre et vivre pleinement cette période, sans la subir. La mer, les soins, le mouvement et la nutrition deviennent ici des alliés précieux d’un nouvel équilibre » explique l’équipe des Thermes Marins de Saint-Malo
Des soins validés scientifiquement
Pionniers de la thalassothérapie, cet établissement se distingue par son exigence scientifique.
A ce titre, une étude menée avec l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) et l’Université Paris Descartes a permis de mesurer les effets physiologiques d’un séjour de 3 jours et 4 nuits avec 12 soins spécifiques (massage sous affusions, enveloppement d’algues, affusions dynamiques, bain jets aux algues, douche sous-marine, piscine à jets cervicaux et lombaires, aquarelaxation…).
Les résultats confirment des bénéfices tangibles sur le stress, la récupération et la qualité du sommeil, renforçant la réputation des Thermes Marins comme acteur de référence dans la santé et le bien-être.
Une approche positive et décomplexée
Avec “Mer & Ménopause Positive”, les Thermes Marins de Saint-Malo proposent plus qu’un programme : une philosophie du mieux-vivre.
Ce séjour invite chaque femme à se réconcilier avec son corps, à retrouver son énergie vitale et à célébrer cette étape comme une renaissance plutôt qu’une contrainte.
Longtemps resté tabou, le sujet de la ménopause s’impose aujourd’hui comme une priorité de santé publique.
En France, 17,2 millions de femmes de plus de 45 ans sont concernées, soit la moitié des femmes et un quart de la population.
Près de 87% d’entre elles ressentent au moins un symptôme (bouffées de chaleur, troubles du sommeil, prise de poids, douleurs articulaires, troubles de l’humeur…) et 20 à 25% présentent des troubles sévères.
À ces effets s’ajoute une vulnérabilité accrue face à certaines pathologies : les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité féminine, et l’ostéoporose, responsable de fractures chez 40% des femmes de plus de 50 ans.
Un séjour thalasso sur mesure pour réconcilier corps et esprit
Pensé comme une expérience globale et bienveillante, le séjour “Mer & Ménopause Positive” combine soins marins, rituels de bien-être, rééquilibrage alimentaire et activités physiques ciblées.
Dans une atmosphère qui se veut « enveloppante et rassurante », chaque femme trouve les ressources pour traverser cette transition naturelle avec sérénité, confiance et une énergie retrouvée.
« Notre objectif est d’offrir aux femmes les clés pour comprendre et vivre pleinement cette période, sans la subir. La mer, les soins, le mouvement et la nutrition deviennent ici des alliés précieux d’un nouvel équilibre » explique l’équipe des Thermes Marins de Saint-Malo
Des soins validés scientifiquement
Pionniers de la thalassothérapie, cet établissement se distingue par son exigence scientifique.
A ce titre, une étude menée avec l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) et l’Université Paris Descartes a permis de mesurer les effets physiologiques d’un séjour de 3 jours et 4 nuits avec 12 soins spécifiques (massage sous affusions, enveloppement d’algues, affusions dynamiques, bain jets aux algues, douche sous-marine, piscine à jets cervicaux et lombaires, aquarelaxation…).
Les résultats confirment des bénéfices tangibles sur le stress, la récupération et la qualité du sommeil, renforçant la réputation des Thermes Marins comme acteur de référence dans la santé et le bien-être.
Une approche positive et décomplexée
Avec “Mer & Ménopause Positive”, les Thermes Marins de Saint-Malo proposent plus qu’un programme : une philosophie du mieux-vivre.
Ce séjour invite chaque femme à se réconcilier avec son corps, à retrouver son énergie vitale et à célébrer cette étape comme une renaissance plutôt qu’une contrainte.