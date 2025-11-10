Bien-être Les Thermes Marins de Saint-Malo lancent le séjour "Mer & Ménopause Positive" Depuis leur création en 1963, les Thermes Marins de Saint-Malo se sont imposés comme un lieu d’expertise et d’attention au bien-être des femmes. Précurseurs dans l’accompagnement des grandes étapes de la vie féminine -grossesse, post-partum, rééquilibrage et vitalité-, ils inaugurent aujourd’hui un nouveau séjour inédit dédié à la ménopause : “Mer & Ménopause Positive”. Une parenthèse bienfaisante pour accompagner les femmes dans une étape clé de leur vie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 10 Novembre 2025

La ménopause : un enjeu de santé publique



Longtemps resté tabou, le sujet de la ménopause s’impose aujourd’hui comme une priorité de santé publique.



En France, 17,2 millions de femmes de plus de 45 ans sont concernées, soit la moitié des femmes et un quart de la population.



Près de 87% d’entre elles ressentent au moins un symptôme (bouffées de chaleur, troubles du sommeil, prise de poids, douleurs articulaires, troubles de l’humeur…) et 20 à 25% présentent des troubles sévères.



À ces effets s’ajoute une vulnérabilité accrue face à certaines pathologies : les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité féminine, et l’ostéoporose, responsable de fractures chez 40% des femmes de plus de 50 ans.





Un séjour thalasso sur mesure pour réconcilier corps et esprit



Pensé comme une expérience globale et bienveillante, le séjour “Mer & Ménopause Positive” combine soins marins, rituels de bien-être, rééquilibrage alimentaire et activités physiques ciblées.



Dans une atmosphère qui se veut « enveloppante et rassurante », chaque femme trouve les ressources pour traverser cette transition naturelle avec sérénité, confiance et une énergie retrouvée.



« Notre objectif est d’offrir aux femmes les clés pour comprendre et vivre pleinement cette période, sans la subir. La mer, les soins, le mouvement et la nutrition deviennent ici des alliés précieux d’un nouvel équilibre » explique l’équipe des Thermes Marins de Saint-Malo





Des soins validés scientifiquement



Pionniers de la thalassothérapie, cet établissement se distingue par son exigence scientifique.



A ce titre, une étude menée avec l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) et l’Université Paris Descartes a permis de mesurer les effets physiologiques d’un séjour de 3 jours et 4 nuits avec 12 soins spécifiques (massage sous affusions, enveloppement d’algues, affusions dynamiques, bain jets aux algues, douche sous-marine, piscine à jets cervicaux et lombaires, aquarelaxation…).



Les résultats confirment des bénéfices tangibles sur le stress, la récupération et la qualité du sommeil, renforçant la réputation des Thermes Marins comme acteur de référence dans la santé et le bien-être.





Une approche positive et décomplexée



Avec “Mer & Ménopause Positive”, les Thermes Marins de Saint-Malo proposent plus qu’un programme : une philosophie du mieux-vivre.

Ce séjour invite chaque femme à se réconcilier avec son corps, à retrouver son énergie vitale et à célébrer cette étape comme une renaissance plutôt qu’une contrainte.





