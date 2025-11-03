Bien-être Les Thermalies 2026 : le mouvement comme nouvelle philosophie du bien-être (partie 1) Le Salon des Thermalies revient en 2026 à Paris et à Lyon. À cette occasion, le salon vous fait découvrir les nouvelles thématiques qui vont rythmer l’année 2026. Cette semaine, nous mettons à l’honneur le mouvement comme nouvelle philosophie du bien-être car de nos jours, bouger n’est plus un objectif esthétique, mais une véritable nécessité de santé publique. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 3 Novembre 2025

Selon le baromètre OpinionWay 2024, 72% des Français considèrent l’activité physique comme essentielle à leur équilibre et plus d’un sur deux la relient directement à la prévention du vieillissement et des pathologies chroniques.



Pourtant, près d’un adulte sur trois demeure encore trop sédentaire, d’après les dernières données de l’ANSES. Face à ce constat, la thalassothérapie s’impose comme un lieu privilégié pour renouer avec le mouvement.



Dans l’eau de mer, le corps se libère de son poids, les tensions s’apaisent, les articulations se délient. Le milieu marin permet un travail musculaire complet. C’est une pratique à la fois exigeante et accessible, qui permet à chacun de retrouver confiance dans son corps.



Les centres de thalassothérapie développent ainsi une nouvelle approche du sport santé, mêlant aquatraining, marche marine, mobilité et récupération active, associés à des soins marins qui prolongent les effets de l’effort et accélèrent la récupération.



Ici, le mouvement devient un véritable outil de prévention, un moyen de consolider son équilibre et de préserver son énergie dans la durée.



À travers tout le littoral, les établissements de thalassothérapie traduisent cette vision du « sport en thalasso » selon leur personnalité et leurs expertises.



Chacun développe sa propre lecture du mouvement (plus ou moins tonique, plus ou moins technique) mais toujours guidée par la même ambition : faire du corps un allié durable de la santé.

Relais Thalasso Ile de Ré : cure sport océan by surf rider foundation

Sur l’Île de Ré, le sport retrouve son souffle marin. Avec la nouvelle cure Sport Océan, le Relais Thalasso ouvre un nouveau chapitre du bien-être actif où la mer devient partenaire du bien-être.



Pensée comme une véritable immersion dans l’énergie du littoral, cette cure associe activité physique, soins régénérants et conscience écologique dans une dynamique à la fois tonique et apaisante.



Pendant six jours, les journées s’organisent au rythme de la mer. Le matin, des séances de coaching sportif sur mesure alternent entre renforcement doux, mobilité, travail du souffle et activités de plein air (marche nordique sur les plages, sorties à vélo, paddle ou nage en eau de mer).



Les après-midis sont consacrés à la récupération et au relâchement musculaire avec les soins de thalassothérapie (gommages, enveloppements reminéralisants, bains hydromassants et affusions d’eau de mer chaude qui apaisent et régénèrent).



Les technologies innovantes, comme Stendo ou Dynafit, complètent le protocole pour stimuler la circulation, favoriser l’oxygénation et optimiser la récupération.



Au-delà de la performance, ce programme encourage une approche plus consciente du mouvement : bouger pour se sentir vivant, pour retrouver de la légèreté, pour mieux respirer. L’eau de mer soutient les articulations, renforce les muscles profonds et redonne au corps sa liberté naturelle.



Les séances sont encadrées par des coachs formés à la préparation physique en milieu marin, qui adaptent les exercices au niveau et aux objectifs de chacun, qu’il s’agisse de reprise, d’entretien ou de progression.



La Cure Sport Océan s’inscrit aussi dans une démarche écoresponsable : trois activités “J’agis pour la mer”, menées en partenariat avec la Surfrider Foundation, invitent les participants à découvrir le littoral autrement car à travers des ateliers de sensibilisation, des balades éducatives et des actions de nettoyage des plages.



Cette dimension environnementale donne tout son sens à la pratique car renouer avec la mer c’est aussi apprendre à la respecter. Ce programme est disponible d’avril à octobre.

Relais Thalasso Pornichet : cure océan et sport

À Pornichet, le sport retrouve sa dimension naturelle, celle du souffle, de la mer et du mouvement libre.



Avec le programme Océan & Sport, le Relais Thalasso propose une expérience active et consciente où le corps se ressource dans un environnement ouvert et apaisant.



Cette nouveauté 2026 invite à une véritable reconnexion physique à travers des activités en plein air, des soins marins régénérants et un atelier immersif autour de la préservation du monde marin.



Conçue pour répondre aux effets de la sédentarité et du stress moderne, cette cure associe soins thalasso, technologie et accompagnement sportif.



Le programme alterne bains marins reminéralisants, enveloppements d’algues, massages sous pluie marine, gommages et lits hydromassants, complétés par une séance de pulsothérapie Stendo et un soin de flottaison Dryfloat. Ces expériences sensorielles et physiques favorisent la circulation, relâchent les tensions et rétablissent une respiration plus fluide.



Le séjour comprend également deux coachings sportifs (un réveil musculaire face à l’océan et une séance de sophrologie sur la plage), pour ancrer le mouvement dans l’énergie marine. L’expérience se poursuit avec la marche Océane, créée en collaboration avec l’association La Fresque Océane.



Cette balade guidée de deux heures allie activité physique douce et sensibilisation environnementale, dans une approche éducative du littoral. La Cure Océan & Sport s’adresse à celles et ceux qui souhaitent bouger autrement, dans le respect du corps et de la nature.



Le Relais Thalasso Pornichet s’engage d’ailleurs à reverser 1% du montant de chaque séjour à La Fresque Océane, prolongeant ainsi le geste du mouvement par un engagement concret pour la mer.

Alliance Pornic : cure remise en forme mouvement

À Alliance Pornic, le mouvement redevient un pilier de santé. Face à la progression de la sédentarité, la thalasso crée un programme Remise en Forme Mouvement. Conçue pour relancer la vitalité et restaurer la mobilité naturelle, cette cure conjugue soins marins, technologies innovantes et encadrement sportif.



Elle s’adresse aussi bien à ceux qui reprennent une activité physique qu’à ceux qui souhaitent prévenir les douleurs, les raideurs ou les pertes de souplesse liées à l’âge où on manque de mouvement. Bref, souvent des jeunes seniors.



Chaque séjour débute par un bilan individuel avec un professionnel de santé et un coach spécialisé. Les journées alternent ensuite entre activités physiques douces et soins de récupération.



Le matin, des séances guidées de mobilité, de renforcement postural et de travail respiratoire aident à redonner au corps amplitude et coordination.



L’après-midi, la récupération s’effectue au fil des soins marins : bains hydromassants, affusions, enveloppements reminéralisants et massages ciblés favorisent le relâchement musculaire. Le protocole

intègre également la technologie Imoove, une plateforme de mobilisation tridimensionnelle qui réveille les muscles profonds, stimule la posture et rétablit la fluidité du mouvement.



Encadrée par une équipe pluridisciplinaire, le programme Remise en Forme Mouvement adopte une approche progressive, sécurisée et personnalisée. L’objectif n’est pas la performance, mais la continuité : apprendre à bouger mieux, à respirer, à écouter ses appuis et à entretenir sa souplesse dans le temps.



Au fil des jours, le corps retrouve sa mémoire, les gestes deviennent plus libres, l’énergie circule à nouveau. Alliance Pornic signe ici une cure emblématique de sa philosophie : replacer le mouvement au cœur du soin, faire du sport une source de santé et de la mer un terrain de renaissance.

Miramar La Cigale : cure sport et vitalité

Au Miramar La Cigale, le sport se vit comme une expérience d’harmonie. Dans le cadre apaisant du port du Crouesty, entre ciel et mer, le nouveau programme Sport & Vitalité conjugue mouvement, récupération et nutrition dans une approche globale de la santé durable.



Chaque matin, les journées s’ouvrent sur une mise en mouvement progressive (réveil musculaire, aquafitness, renforcement doux ou travail postural). Encadré par des coachs spécialisés, le programme s’adapte au niveau et aux besoins de chacun, qu’il s’agisse de reprendre une activité après une période de pause, d’améliorer son endurance ou simplement de retrouver du tonus.



L’après-midi, place à la récupération marine avec bains hydromassants, douches à jet, enveloppements reminéralisants et modelages relâchent les tensions, favorisent la circulation et restaurent la mobilité naturelle.



Un bilan personnalisé et un accompagnement nutritionnel complètent ce séjour, afin d’optimiser les effets du sport et d’ancrer de nouvelles habitudes dans le quotidien.



Des technologies telles que le Iyashi Dôme ou la cryothérapie, renforcent l’efficacité des soins et accélèrent la récupération musculaire.





