Médecine Diabète et hiver : conseils et astuces pour profiter des fêtes en équilibrant son diabète L’hiver, avec ses journées courtes et ses températures fraîches, peut représenter un défi pour les personnes vivant avec le diabète. Entre les repas de fêtes souvent riches, les écarts gourmands sucrés ou salés, et les ajustements nécessaires dans la gestion de la glycémie, cette période peut être une source de stress. Pourtant, l’hiver est aussi une saison marquée par la chaleur des moments partagés, les plaisirs des repas réconfortants et la joie des retrouvailles avec les proches. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Samedi 1 Novembre 2025

Pour profiter pleinement de cette période tout en gardant l’esprit serein, choisir un matériel de glycémie qui correspond à votre besoin, peut être un moyen de vous simplifier votre quotidien . Voici donc quelques conseils pratiques pour vous aider à apprécier pleinement cette période de fête

1. Préserver son équilibre glycémique face aux défis hivernaux changements de routine , d’expositions à des températures basses et d’une abondance de repas festifs , autant de facteurs qui peuvent compliquer la gestion des glycémies pour les personnes concernées par le diabète de type 2. Voici quelques astuces pour préserver votre équilibre durant cette période.

Adopter une alimentation équilibrée, même au coeur des festivités

Les repas de fêtes constituent l’un des grands plaisirs de l’hiver , mais leur richesse en graisses et sucres peut poser des défis lorsqu’on a du diabète. Pour profiter tout en restant raisonnable, voici quelques conseils à garder en tête :

Anticipez vos repas de fêtes en veillant à ne pas arriver le ventre vide pour éviter de manger abondamment dès l’apéritif.

Optez pour des portions raisonnables, en évitant de trop remplir votre assiette tout en dégustant vos plats préférés.

Ajoutez des légumes à vos repas pour ralentir l’absorption des glucides et favoriser un meilleur équilibre glycémique.

Privilégiez des alternatives gourmandes mais adaptées, comme les desserts aux fruits de saison (clémentines, oranges...) ou les boissons sans sucre comme une eau citronnée pour accompagner vos plats.

Intégrer une activité physique à sa routine hivernale



Si le froid est un frein à l’ activité physique en extérieur, n’hésitez pas à revisiter vos habitudes :

En intérieur, vous pouvez essayer des exercices comme le yoga, la danse ou des exercices avec une chaise pour bouger sans contrainte.

Pour ceux qui aiment sortir, marchez à un rythme modéré dans des endroits sécurisés en étant bien équipés contre le froid.

Planifiez vos activités en journée autant que possible, car le manque de lumière le soir peut diminuer l’énergie et la motivation à bouger. Adapter son suivi glycémique aux particularités de l’hiver

La pendant la période hivernale nécessite quelques précautions pour s’assurer d’équilibrer au mieux son diabète, voici quelques conseils à garder en tête :

Le froid peut indirectement affecter les niveaux de glucose dans le sang. En effet, pour maintenir une température corporelle normale lorsqu’il fait froid, notre corps brûle davantage de calories et notamment des glucides, ce qui peut provoquer des hypoglycémies.(1) Mesurez votre glycémie plus régulièrement si vous sentez des fluctuations inhabituelles.

2. Choisir votre lecteur de glycémie moments chaleureux en famille ou entre amis, de rompre avec la routine quotidienne, souvent accompagnée de changements de votre rythme et de vos habitudes : réduction de l’activité physique, froid intense, journées plus courtes, etc.



Pour traverser cette période sereinement malgré ces ajustements , il est primordial de continuer à surveiller attentivement l’équilibre de votre diabète et de mesurer régulièrement votre glycémie , si cela est recommandé par votre équipe soignante. Pour faciliter cette démarche, il est essentiel de disposer d’un lecteur de glycémie simple (2 et 3) et pratique (2 et 3) pour une



Roche Diagnostics France propose deux modèles adaptés à ces besoins : le lecteur de glycémie



Accu-Chek® Guide : Simplicité et discrétion au quotidien (2)

L’ contrôler sa glycémie de manière simple , rapide et discrète(2), ce qui est particulièrement adapté lorsqu’on est en vacances ou en repas de famille par exemple.



Avec son flacon anti-renversement , vous n’aurez plus à vous soucier de renverser votre flacon et de perdre vos bandelettes. De plus, l’éclairage de la zone d’insertion de la bandelette et le bouton d’éjection offrent un véritable coup de pouce au quotidien, ce qui vous permet de réaliser des tests en toutes circonstances, même en faible luminosité, sans vous salir.



Ces fonctionnalités font de l’ allié de choix dans la gestion de votre diabète toute l’année .



En savoir plus (





Accu-Chek® Mobile : le tout-en-un pour une surveillance régulière (3)

Pour les personnes traitées par insuline qui surveillent leur glycémie plusieurs fois par jour , l'



Ce lecteur de glycémie tout-en-un comprend une cassette permettant de mesurer jusqu'à 50 glycémies, sans besoin de bandelettes séparées, et d'un autopiqueur Accu-Chek® FastClix intégré.



Avec son autopiqueur intégré, l’



Ces fonctionnalités font de l’



En savoir plus (

3. Alléger sa charge mentale et profiter des plaisirs de l’hiver alerte pour identifier ce qui peut influencer les variations de glycémies et par conséquent déséquilibrer son diabète… Cette vigilance constante peut induire une fatigue mentale et émotionnelle . L’hiver, pourtant, est également une saison de joie et de moments partagés. Voici quelques conseils pour concilier équilibre et plaisir :

Réduire le stress et préserver son moral

Les journées courtes et les faibles expositions au soleil peuvent jouer sur le moral, augmentant potentiellement la fatigue ou le stress liés à la gestion quotidienne du diabète.(6) Pour contrer cela :

Profitez des moments chaleureux : rassemblements avec vos proches, bonnes conversations autour d’un repas ou d’une boisson chaude, ou tout moment qui nourrit votre esprit.

Cherchez des sources de joie et de détente : lecture, loisirs créatifs, bain chaud, ou même écouter de la musique apaisante - tout ce qui aide à restaurer votre énergie mentale

Si l’opportunité se présente, exposez-vous à la lumière naturelle : un jardin, une terrasse ou une promenade rapide lorsque le temps le permet. La lumière naturelle permet de booster le moral et d’apporter un peu de réconfort dans ces journées hivernales.

Maintenir une bonne hygiène de sommeil

Pendant les fêtes, les nuits peuvent être écourtées ou irrégulières à cause des rassemblements ou des excès alimentaires. Le sommeil, pourtant, joue un rôle clé dans la gestion glycémique et la fatigue.(7) Fixez une heure de coucher régulière, même pendant les fêtes, pour maintenir vos cycles de sommeil.

Évitez les repas lourds ou sucrés trop tardifs, car ils pourraient gêner l'endormissement et affecter votre glycémie nocturne.

Créez une ambiance calme et reposante avant de dormir, comme une chambre fraîche et sombre, et limitez les écrans avant le coucher.



Trouver un équilibre ne signifie pas tout contrôler à tout moment, mais plutôt faire des choix conscients et adaptés à vos besoins tout en respectant votre bien-être émotionnel et physique. L’objectif est de profiter des plaisirs de l’hiver et des fêtes tout en préservant votre santé : une vigilance adaptée pour éviter les désagréments, mais aussi suffisamment de souplesse pour apprécier pleinement cette saison unique.

