Bien-être Les Thermalies 2026 : le mouvement comme nouvelle philosophie du bien-être (partie 2) Le Salon des Thermalies revient en 2026 à Paris et à Lyon. À cette occasion, le salon vous fait découvrir les nouvelles thématiques qui vont rythmer l’année 2026. Cette semaine, nous mettons à l’honneur le mouvement comme nouvelle philosophie du bien-être car de nos jours, bouger n’est plus un objectif esthétique, mais une véritable nécessité de santé publique. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 7 Novembre 2025

Selon le baromètre OpinionWay 2024, 72% des Français considèrent l’activité physique comme essentielle à leur équilibre et plus d’un sur deux la relient directement à la prévention du vieillissement et des pathologies chroniques.



Pourtant, près d’un adulte sur trois demeure encore trop sédentaire, d’après les dernières données de l’ANSES. Face à ce constat, la thalassothérapie s’impose comme un lieu privilégié pour renouer avec le mouvement.



Dans l’eau de mer, le corps se libère de son poids, les tensions s’apaisent, les articulations se délient. Le milieu marin permet un travail musculaire complet. C’est une pratique à la fois exigeante et accessible, qui permet à chacun de retrouver confiance dans son corps.



Les centres de thalassothérapie développent ainsi une nouvelle approche du sport santé, mêlant aquatraining, marche marine, mobilité et récupération active, associés à des soins marins qui prolongent les effets de l’effort et accélèrent la récupération.



Ici, le mouvement devient un véritable outil de prévention, un moyen de consolider son équilibre et de préserver son énergie dans la durée.



À travers tout le littoral, les établissements de thalassothérapie traduisent cette vision du « sport en thalasso » selon leur personnalité et leurs expertises.



Chacun développe sa propre lecture du mouvement (plus ou moins tonique, plus ou moins technique) mais toujours guidée par la même ambition : faire du corps un allié durable de la santé.

Emeria Dinard : Ma parenthèse sportive by Vivalto Sport À Dinard, le sport se pratique avec élégance et mesure, entre énergie et récupération, effort et bien-être. Avec Ma Parenthèse Sportive, Emeria Dinard propose un programme complet de remise en forme active, imaginé avec l’expertise de Vivalto Sport.



Ce séjour de cinq jours s’adresse à tous : à ceux qui souhaitent se remettre en mouvement après une période de sédentarité, à ceux qui recherchent un nouvel élan d’énergie, mais aussi aux sportifs confirmés désireux de perfectionner leur technique et d’optimiser leur récupération.



Le séjour s’ouvre sur un bilan physique individualisé, permettant d’évaluer la posture, la mobilité et la force musculaire. À partir de ce diagnostic, un plan de progression est établi.



Trois séances de coaching individuel, associées à la technologie iMoove Fit, structurent la cure (travail postural, coordination, tonification et relâchement).



Des séances collectives viennent compléter l’approche avec aquafitness, renforcement musculaire, étirements et mobilité, alternant intensité et fluidité pour redonner au corps amplitude et équilibre.



L’après-midi, la récupération s’organise autour des soins de thalassothérapie. Enveloppements aux algues laminaires, bains hydromassants, douches à affusion, modelages sous pluie marine et pressodynamie favorisent le relâchement musculaire, stimulent la circulation et accélèrent la régénération des tissus.



Une séance de cryothérapie vient compléter ce parcours pour un effet décontractant et tonifiant immédiat. Le programme inclut également des temps de relaxation : un modelage Zen et une séance de flottaison, qui prolongent la sensation de légèreté et d’apaisement.



Au fil des jours, la fatigue cède la place à une énergie maîtrisée, le corps retrouve sa stabilité et le mouvement redevient naturel.

Sofitel Quiberon Thalassa Sea & Spa : l’histoire du sport à fleur d’océan À Quiberon, le sport n’est pas une tendance, c’est une histoire, presque une légende. Tout commence dans les années 1960, lorsque Louison Bobet, triple vainqueur du Tour de France et icône du cyclisme français, décide d’implanter sur cette presqu’île balayée par les vents le tout premier centre de thalassothérapie moderne.



Blessé, usé par les courses et les chutes, il découvre les vertus régénérantes de l’eau de mer et imagine un lieu où le corps du sportif pourrait se réparer, se renforcer et se réinventer. À travers cette intuition simple (soigner par le mouvement et la mer), naît une philosophie pionnière, celle du sport santé.



Depuis plus de soixante ans, cette vision irrigue tout le Sofitel Quiberon Thalassa Sea & Spa. Le mouvement, ici, est une forme de soin, la mer un partenaire et le corps un territoire à entretenir avec respect.



Les programmes créés dans la continuité de cet héritage prolongent cette alliance entre performance et récupération. Golf & Thalasso, pour affiner son geste et libérer les tensions, Performance & Récupération, pensé pour les athlètes et les passionnés d’effort maîtrisé, Sport Santé, pour ceux qui reprennent une activité après une pause ou encore Vitalité & Endurance, pour retrouver souffle et tonicité dans la durée.



Chaque séjour s’organise autour d’un accompagnement individualisé. Les coachs adaptent les séances à la condition et aux objectifs de chacun (marche côtière, footing sur la plage, mobilité, renforcement musculaire ou préparation physique). L’effort se prolonge ensuite dans les soins marins avec bains hydromassants, enveloppements d’algues, modelages toniques, douches à jet, cryothérapie.



Ces rituels restaurent la souplesse, apaisent les muscles et redonnent au corps son élan naturel. À Quiberon, on ne pratique pas seulement le sport, on cultive une certaine idée de la vitalité. Entre tradition et modernité, la station reste fidèle à l’esprit visionnaire de Louison Bobet, un lieu où la mer inspire le geste, où la rigueur de l’effort rencontre la douceur du soin et où la performance s’accorde à la sérénité.

Roz Marine Perros-Guirec : Immersion Horizon Sport À Perros-Guirec, la mer devient un terrain d’entraînement à ciel ouvert. Le programme Immersion Horizon Sport s’adresse à tous ceux qui vivent le sport comme un art de l’équilibre : athlètes en préparation, sportifs réguliers ou amateurs désireux de retrouver énergie et mobilité.



Entre séances personnalisées, soins régénérants et accompagnement expert, ce séjour conjugue performance et bien-être dans un cadre préservé, entre granit rose et embruns bretons.



Dès l’arrivée, un entretien individuel avec le coach sportif permet d’établir un programme sur mesure, adapté aux objectifs et au niveau de chacun. L’évaluation par impédancemétrie et le suivi en fin de séjour garantissent un accompagnement précis.



Les journées s’articulent autour de séances sportives d’une heure (footing, longe-côte, renforcement musculaire, préparation physique en salle) et de soins spécifiques destinés à soutenir l’effort et accélérer la récupération.



Les soins marins alternent entre hydromassages, douches à jet, séances d’Aquatizer et pressothérapie, tandis que les soins ciblés associent cryothérapie corps entier, Iyashi Dôme et massage tonique ou relaxant selon les besoins.



Un soin jambes légères et un rituel Mito Light viennent parfaire cette expérience de régénération physique et mentale. L’accompagnement nutritionnel complète la démarche avec des conseils personnalisés, un ajustement des apports et une réévaluation en fin de séjour.



Chaque élément du programme vise à optimiser les performances sans épuiser le corps, dans un équilibre constant entre effort et récupération.



En quatre ou six jours, Immersion Horizon Sport incarne la vision du sport comme une discipline de bien-être, guidée par la mer où le corps s’affirme, se régénère et retrouve la force tranquille du mouvement.





