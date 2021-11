Les Pénates : une colocation pour seniors "clés en main"

Maxime Sauvanet, fondateur de cette « jeune pousse » a développé ce concept de colocation appelé « coliving » (ce n’est ni le premier, ni le seul en France) pour répondre à cette problématique croissante d’isolement de nos ainés.



L’idée étant de créer « un lieu de vie partagé pour seniors dans un habitat adapté ». Il s’agit bien évidemment, d’une alternative à la résidence services seniors. Plus concrètement, Les Pénates proposent à 8 ou 10 personnes âgées et autonomes de partager une habitation qui comporte un espace privatif par colocataire et de grands espaces communs où l’échange et la convivialité sont de mise.



Les colocataires sont accompagnés au quotidien d’une gouvernante qui les assiste dans leurs tâches quotidiennes. Par ailleurs, une équipe médicale composée d’un gériatre, d’un psychologue, d’un nutritionniste et d’un ergonome composent le conseil scientifique de cette start-up.



L’ouverture d’une première maison de 600 m2 est prévue à Mazamet (Tarn) au premier trimestre 2022. Elle devrait accueillir dix colocataires au sein d’une jolie maison de maître.



« Cette idée de coliving est partie d’un constat personnel. Mes parents faisant partie de ces jeunes

retraités dynamiques, je me suis posé la question de ce qui pouvait se passer si l’un d’eux se retrouvait

seul dans quelques années » explique Maxime Sauvanet.



Et de poursuivre : « c’est à partir de là que j’ai imaginé un espace où ils pourraient vivre entourés, tout en gardant leur autonomie. J’ai également imaginé une autre offre, « clés en main », qui permettrait à un groupe d’amis de choisir leur habitation sans avoir à se préoccuper des travaux de rénovations et d’adaptation de leur habitat ».



Cette offre « clés en main » permet donc à un groupe d’amis de choisir la localisation et le type de résidence souhaités. En effet, l’idée de cette offre « sur-mesure » est de permettre à des groupes d’amis qui veulent passer leur retraite ensemble de pouvoir partager le même toit sans avoir à se soucier de la recherche du lieu, des démarches administratives et de la gestion des travaux.