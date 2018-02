Article publié le 02/02/2018 à 01:00 | Lu 65 fois Les Français et les monte-escaliers Un sondage du site Internet Prix-monte-escalier (comparateur en ligne de montes-escaliers) fait le point sur les connaissances des Français en matière d’aménagement du domicile, et notamment, de l’installation d’un monte-escalier et des aides possibles de financement d’un tel projet.

L'attachement au logement ou encore au lieu de résidence sont bien évidemment des facteurs fondamentaux dans le processus d'investissement dans un monte-escaliers. De fait, ce sondage indique que plus de 80% des propriétaires sont prêts à réaliser un effort financier (plus de 1.500 euros) pour s'offrir un tel appareil et un quart (24,9%) envisage même la location.



Pour autant le prix reste le premier frein à l'acquisition d'un monte escalier. Pour plus de la moitié des sondés (54,1%) le cout s’avère être l’obstacle principal à l’achat alors que pour un tiers (34,4%) ce sont les contraintes esthétiques, d'apparence ou d'installation qui les retiennent de passer à l’acte.



La majorité des sondés, 58,7% des habitants d'un logement doté d’un escalier sont confrontés à une situation d'urgence. Si les chutes à répétition ou l'incapacité sont des facteurs déterminants, 27,6% envisagent l'installation d'un monte escalier pour éviter de rejoindre une maison spécialisée.



Etonnamment, 51,8% des Français sont prêts à faire le choix d'une marque européenne même si le modèle et/ou l'installation s'avèrent plus onéreux. Un quart -25,1%- n'a toutefois pas statué sur la question. Il faut bien dire que les marques européennes –cf Stannah par exemple- bénéficient d'une bonne réputation et sont le gage d'une qualité accrue.



Comme le rappelle Tanguy Millot, fondateur de ce site web : « pour les personnes éligibles, l'APA et l'ALGU permettent des aménagements financiers pour l'acquisition et l'installation d'un monte-escalier. Pourtant, plus de 85% des sondés ignorent qu'il existe des aides d'État ». A ce sujet, rappelons que le gouvernement a prorogé de trois ans les aides à l'adaptation des logements pour les personnes concernées.



L'étude a été menée auprès de 1 062 personnes âgées entre 45 et 65 ans dans les 15 plus grandes villes de France Métropolitaine. L'étude a été réalisé par Seo Design et prix-monte- escalier.fr à travers une invitation par e-mail et un sondage en ligne du 1er décembre 2017 au 04 janvier 2018.