Vieillir chez soi sans se ruiner : le Cabinet social de Dometvie pour simplifier les démarches La société Dometvie, spécialisée dans l’adaptation du logement des ainés, franchit une nouvelle étape avec le lancement de son cabinet social, une initiative qui vise à simplifier l’accès aux aides financières, notamment MaPrimeAdapt’, en accompagnant les particuliers dans leurs démarches administratives et en leur apportant une expertise sur les financements disponibles. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 23/04/2025

Cette entreprise spécialisée dans l’aide à domicile des personnes âgées a donc lancé il y a quelques semaines son Cabinet Social, un concept visant à identifier les besoins et les financements disponibles pour les ainés et l’aménagement du domicile.



Composé d’assistantes sociales diplômées, ce nouveau service offre un accompagnement en trois étapes : un soutien psychosocial, un diagnostic personnalisé des besoins et des financements disponibles, puis un accompagnement clé en main incluant le montage et le suivi des dossiers.



Attention, point important à souligner : pour ce faire, une avance de 300 euros est demandée au bénéficiaire, intégralement remboursée si aucune aide complémentaire n’est trouvée.



L’objectif ? Rendre les travaux d’adaptation plus accessibles et fluidifier un parcours souvent complexe pour les seniors et leurs aidants.



On le sait, la quasi-totalité des Français (90%) souhaite vieillir chez eux, et c’est bien normal, mais beaucoup renoncent faute de solutions adaptées.



Entre le choc psychologique de la perte d’autonomie et le poids financier des travaux, aménager son logement devient un véritable parcours du combattant. Pourtant, des aides existent et peuvent couvrir jusqu’à 100% des coûts.



Adapter son logement pour bien vieillir chez soi est un enjeu majeur pour les ainés. Pourtant, beaucoup se heurtent à des freins importants : difficulté à accepter leur perte d’autonomie, manque de repères pour trouver les bons interlocuteurs, et surtout coûts élevés.



En moyenne, un aménagement adapté pour tout le foyer représente un investissement moyen de 20.000 euros.



Face aux démarches complexes et au manque d’informations sur les aides disponibles, de nombreux ainés renoncent au projet, compromettant ainsi leur sécurité.



Face à ces coûts importants, des aides existent pour soulager les seniors et leurs familles. La plus connue, MaPrimeAdapt’, peut couvrir 50 à 70% du montant des travaux.



D’autres subventions, qu’elles soient d’ordre privé ou public, sont également disponibles : caisses de retraite, complémentaires santé, aides des mairies, assurances ou encore associations comme la Ligue contre le cancer ou les Anciens combattants.



En cumulant certains de ces dispositifs, il est même possible d’atteindre un reste à charge nul. Un accompagnement adapté est ainsi essentiel pour mieux faire connaître ces solutions…







