Alzheimer : Ces troubles qui nous troublent de Juliette Pellissier (livre)

En proposant une approche des « troubles du comportement » (refus de manger, agitation et agressivité, errance, apathie...) centrée sur la compréhension du vécu du malade, cet ouvrage développe des pistes de réflexion et d'action destinées à mieux ajuster les manières de communiquer et de prendre soin des personnes atteintes d’Alzheimer. Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.Dernier en date, aux éditions Eres, l’ouvrage de Juliette Pellissier intitulé Ces troubles qui nous troublent dans la collection L’âge et la vie. Précisons qu’il s’agit là d’une réédition.Rappelons que Juliette Pellissier est docteur en psychologie et psychothérapeute : elle accompagne des équipes et des bénévoles autour des questions de prendre-soin, notamment des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et apparentées.« Nous savons aujourd’hui qu’une part importante de ces comportements dépendent du regard que nous portons sur eux : nous dérangent-ils seulement ou nous disent-ils quelque chose ? » rappelle l’éditeur.Et de poursuivre : « reconnaître ces conduites troublées comme des modes d'expression, en lien avec la manière dont la personne perçoit son environnement, avec ses difficultés de communication verbale, avec son identité, ses peurs et désirs… permet dans bien des cas de les prévenir et de les apaiser ».En proposant une approche des « troubles du comportement » (refus de manger, agitation et agressivité, errance, apathie...) centrée sur la compréhension du vécu du malade, cet ouvrage développe des pistes de réflexion et d'action destinées à mieux ajuster les manières de communiquer et de prendre soin des personnes atteintes d’Alzheimer.







