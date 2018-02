Article publié le 14/02/2018 à 08:38 | Lu 127 fois Le sport c'est la santé avec la Fédération Française des Sports pour Tous On le sait, le but de la Fédération Française Sports pour Tous est d’offrir au plus grand nombre de pratiquer une activité physique qui lui plait et qui soit en adéquation avec ses capacités et ses éventuelles pathologies. Car tout le monde est capable de bouger et il existe forcément un sport pour chacun. Il faut juste trouver lequel !

Les problèmes cardio-vasculaires, le diabète, l’obésité, ou plus simplement le fait de vieillir sont autant de « mauvaises raisons » de nous éloigner de la pratique physique ou sportive… Dans ce contexte, la FFST a souhaité réconcilier avec le sport, tous ceux dont la santé pourrait ainsi être mise à l’épreuve (notamment les seniors) et les accompagner tout au long de ce chemin vers le mieux-être.



Dans cet esprit, les Club Sports pour Tous permettent de pratiquer ensemble et de partager une activité accessible dans une ambiance chaleureuse ; de bénéficier d’un encadrement de qualité et de favoriser l’échange autour de nouvelles pratiques.



En tout, quatre programmes « sport santé bien-être » (dont trois peuvent concernés les seniors) ont été développés par la fédération. Plus concrètement, ils visent à faire revenir les personnes qui se sont éloignées de la pratique physique. Pendant douze semaines, on les informe et on les accompagne grâce à une pratique sportive adaptée et progressive vers un apprentissage de plus longue durée en initiant des changements de comportement propices à l’épanouissement de chacun et surtout, pour une pratique durable.



P.I.E.D (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique)



Parce que leur équilibre est mis à mal et que la crainte ou le souvenir d’une chute sont un frein majeur dans la pratique sportive des seniors, la Fédération a imaginé́ ces ateliers. L’objectif principal est de permettre aux seniors de conserver un maximum d’autonomie, le plus longtemps possible et également de leur offrir une dynamique sociale qui leur fait souvent défaut. Ainsi, en se réunissant, chacun retrouve à son rythme de l’assurance. Individuellement et en groupe, les participants sont invités à consolider leur base musculaire et osseuse pour un quotidien plus serein.



DIABETACTION



Le sport et le diabète, loin d’être incompatibles, sont même un assemblage qui s’avère très bénéfique. En pratiquant régulièrement, les personnes diabétiques ou à risque de diabète qui rejoignent ce programme, trouvent un encadrement adapté et performant. De plus, ils sortent de l’isolement dans lequel trop souvent ils se sont réfugiés par crainte de la pratique sportive, et regagnent, au fur et à mesure des séances, confiance en eux et en leurs capacités. Chacun, avec les autres, retrouve ainsi l’envie d’avoir envie !



COEUR & FORME



Destiné à tous ceux qui présentent une pathologie cardiaque contrôlée ou à risque de se développer, le programme n’a qu’un objectif : le mieux-être de ses participants. Pensé, crée, testé, optimisé pour que chacun se sente pris en charge et écouté à la hauteur de ses difficultés, Coeur & Forme est un programme qui permet une pratique sportive adaptée. Les activités gymniques et la marche nordique sont particulièrement appropriées pour ce programme pertinent. Des coeurs plus forts, grâce au sport !