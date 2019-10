Article publié le 03/10/2019 à 01:00 | Lu 111 fois Le sommeil des seniors : de l'importance de bien dormir Un bon sommeil est essentiel pour une bonne santé ; il permet au corps et au cerveau de se reposer afin de pouvoir fonctionner correctement au quotidien. Pourtant, de nombreux seniors subissent un changement et des perturbations de cet élément vital et il n’est pas toujours évident de comprendre pourquoi…





1. L’importance du sommeil chez les seniors

2. Les produits naturels pour mieux dormir

3. La literie

Le passage à la retraite est donc le bon moment de changer de literie afin qu’elle soit mieux adaptée aux besoins de cette nouvelle vie. Il convient tout d’abord d’adopter une bonne hygiène de vie et ensuite, de diagnostiquer rapidement tout ce qui peut perturber votre sommeil, tels que les effets secondaires des traitements médicamenteux afin d’empêcher les troubles du sommeil de survenir et surtout, de s’installer.Selon les études, une personne âgée a besoin d’au moins 7 à 8h de sommeil pour passer une journée en forme et sans moment de fatigue. Mais avec l’âge, les choses peuvent se compliquer : les phases de sommeil profond raccourcissent, les réveils nocturnes se multiplient, tandis que les durées d’endormissement s’allongent -alors que le coucher, en règle générale, se fait plus tôt.De nombreuses causes peuvent expliquer ces changements, notamment une sédentarisation liée à la retraite, au manque d’activités, à l’absence de rencontres et de sorties. À long terme, tout cela peut créer un repli sur soi de la personne âgée et ainsi, déboucher sur des dépressions et de l’anxiété qui vont entrainer des réveils nocturnes et des insomnies ou au contraire, de longs sommeils mais peu réparateurs.On le sait, certaines pathologies peuvent aussi perturber notre sommeil , des maladies dégénératives telles qu’Alzheimer ou encore, des affections physiques telles que le syndrome des jambes sans repos ou l’apnée du sommeil ont de lourdes conséquences sur l’endormissement, mais aussi, sur les phases et la qualité du sommeil.Bien entendu, une alimentation saine et variée, la pratique d’une activité physique régulière et une bonne exposition à la lumière naturelle sont indispensables à la qualité du sommeil. Cependant, cela ne suffit pas toujours et il faut parfois trouver de quoi améliorer nos nuits sans passer par les médicaments qui peuvent eux, s’avérer dangereux pour les seniors et surtout pour les personnes âgées.De fait, certains produits, tels que la valériane ou la mélisse sont (re)connus pour être efficaces dans l’endormissement. Sans oublier, bien évidemment, la fameuse camomille qui, consommées en tisanes ou en gélules permet de s’endormir plus rapidement et qui favorise de surcroit une meilleure qualité du sommeil. Elle est aussi une alliée de poids en cas de symptômes dépressifs et de troubles anxieux grâce à ses effets tranquillisants.En France, trop de personnes n’accordent pas suffisamment d’importance à leur literie. Pourtant, la qualité de votre matelas est un élément crucial dans la qualité de votre sommei puisqu’il vous permet -ou pas- de bien détendre vos muscles et de soutenir votre colonne vertébrale, ce qui évite la survenue des douleurs, notamment dans le dos !Autre point important auquel on ne pense pas forcément : il faut prendre soin de son matelas afin qu’il vous assure une bonne qualité de sommeil et ce, durant plusieurs années. Pour cela, il convient de retourner son matelas au moins une fois tous les six mois afin qu’il ne s’affaisse pas que d’un côté. Sans oublier de le protéger en cas de petits problèmes nocturnes.Le passage à la retraite est donc le bon moment de changer de literie afin qu’elle soit mieux adaptée aux besoins de cette nouvelle vie.









