Le point sur l'allocation du proche aidant

L’allocation journalière du proche aidant, la fameuse AJPA est un soutien financier (encore relativement peu connu du grand public) qui pourrait bénéficier à près d’un demi-million d’aidants qui mettent entre parenthèses leur activité. Explications.





Dans ce contexte et à l’occasion de la journée nationale des aidants le 6 octobre prochain, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a voulu faire un coup de projecteur sur cette aide, dont les conditions d’accès ont été élargies le 22 juillet dernier. Elle pourrait de fait, bénéficier à 548.000 personnes.



En France, on dénombre 8 à 11 millions de proches aidants, qui s’occupent d’un parent en situation de perte d’autonomie. A ce sujet, la CNSA met à disposition l’ensemble des informations pratiques pour les guider dans leur démarche sur le site Internet



On le sait, les proches aidants actifs souhaitent parfois mettre en parenthèses provisoirement leur activité professionnelle pour se consacrer à leur proche, lorsqu’un changement de situation nécessite une plus forte présence.



Ils peuvent alors demander un congé (congé de proche aidant, congé de présence parentale) et une aide (AJPA ou AJPP -allocation journalière de présence parentale).



Pour rappel, l’AJPA indemnise l’aidant actif à hauteur de 58,59 euros par jour. L’allocation est versée dans la limite de 66 jours (avec un plafond de 22 allocations journalières par mois) pour l’ensemble de la carrière par la Caisse d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole, impliquées au côté de la CNSA dans une politique volontariste de soutien aux aidants.



