Proches aidants : accès au congé et à l'allocation journalière simplifiés

Article publié le 16/08/2022





Le congé proche aidant et l'AJPA (allocation journalière) sont deux leviers pour les aidants actifs qui souhaitent suspendre ou alléger temporairement leur activité professionnelle pour accompagner leurs proches lorsqu'un contexte médical, une convalescence ou un changement de situation nécessitent une présence rapprochée. Depuis le 1 janvier 2022, l'AJPA a été revalorisée au niveau du SMIC.

Cela fait déjà quelques années que les différents gouvernements essaient de soutenir les aidants familiaux qui accompagnent leurs proches en situation de handicap ou en perte d'autonomie.



Dans le cadre de la stratégie nationale intitulée « Agir pour les aidants » 2020-2022, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle s’avère un enjeu majeur.



Ainsi, 60% des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap sont aidées par un ou plusieurs proches. Et 44% des aidants font part de difficultés à concilier leur rôle avec leur vie professionnelle.



Le décret publié le 22 juillet 2022 permet deux avancées à compter du 1 juillet 2022 :

• Il ouvre le congé proche aidant à davantage de bénéficiaires (aidés en GIR 4, conjoints collaborateurs…).

• Il simplifie également les démarches de demande d'AJPA pour les salariés bénéficiaires en supprimant l’obligation de fournir une pièce justificative. Les aidants n'auront plus à transmettre leurs justificatifs auprès des CAF et de la MSA. En effet, les justificatifs déjà fournis à l’employeur, dans le cadre de la demande du congé, suffiront désormais.



Le gouvernement souhaite que ces dispositions puissent produire leurs effets le plus rapidement possible ; ainsi le décret entre en vigueur au 1er juillet 2022, soit 6 mois avant la date prévue par la loi.



En 2021,15 900 personnes avaient bénéficié de cette aide. Entre 8 et 11 millions de personnes aident régulièrement leurs proches âgés, malades ou en situation de handicap.









