Le plongeon : plongée en maison de retraite avec Yvonne (BD)

Les éditions Grand angle ont publié le 13 janvier dernier la bande dessinée Le plongeon Tome 1, de Séverine Vidal au scénario et Victor Lorenzo Pinel au dessin. L’histoire ? Celle d’Yvonne, 80 ans, qui s’apprête à entrer en maison de retraite. Mais le changement s’avère difficile pour cette femme indépendante qui a encore tout sa tête !





Récemment, deux « BD seniors » aux antipodes l’une de l’autre ont connu un beau succès en librairie : Les vieux fourneaux dont le tome 6 vient de sortir et L'obsolescence programmée de nos sentiments.



Aujourd’hui et après



Comme on peut l’imaginer, elle aura du mal à s’acclimater à cette nouvelle vie réglée, minutée, organisée et cadencée qui la rapproche douloureusement de la mort ; d’autant qu’elle a encore toute sa tête. L’octogénaire décide alors de s’offrir une dernière parenthèse enchantée…



A ce titre, « Un EHPAD, des fesses, de l’amour et des rides » résume très bien la quatrième de couverture de cette BD douce et tendre qui évoque un vrai sujet de société. Une problématique à laquelle sont confrontées quotidiennement de nombreuses personnes âgées et leurs familles.



Le Plongeon.

Scénario : Séverine Vidal.

Dessins et couleurs : Victor L. Pinel.

