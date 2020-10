Le Gin Purple chez Odevie

Autant le Generous se distingue par une conception classique où le genièvre en est l’ossature déterminante et le rapproche d’un London Dry Gin de très belle tenue, autant l’Organique avec ses notes fleuries offre une extrême délicatesse soutenue par des touches d’agrumes et de baies roses et révèle sa finesse pur avec un ice ball.



Pour ce troisième chapitre, Odevie innove avec ce Purple qui intègre les polyphénols du raisin. On pourrait presque parler d’une belle cuvée. Des agrumes avec le pamplemousse rose et du citron vert, du genièvre et du poivre de Timut, voilà les ingrédients qui offrent la puissance de ce gin peu commun qui titre 44°.



Gras en bouche, il possède une longueur aromatique qui en fait un excellent compagnon pour déguster un Epicure n°2. Aromatique sans être dominé par des notes trop fleuries, il est également une jolie base pour participer à la création de cocktails originaux.



Disponible dans les magasins Nicolas, le Purple de Odevie est affiché au prix de 41 euros. On apprécie également l’originalité de ses flacons. Un produit français qui se distingue par le respect de l’esprit « Gin ».



Joël Chassaing-Cuvillier