Le Club Colette évolue et passe en 100% gratuit ​Suite à une seconde levée de fonds annoncée en septembre dernier, Colette, la startup qui vise à devenir l’allié des seniors, annonce ce jour l’évolution de son Club Colette. Lancé il y a un an pour lutter contre l’isolement de seniors, ce club communautaire ouvert au plus de 50 ans revendique à ce jour plus de 600 membres actifs. Aujourd’hui, il évolue afin de répondre au mieux aux besoins et aux envies de ses membres !







Cette communauté (ce n’est pas la seule sur le marché) est ouverte aux plus de 50 ans et propose chaque mois des activités variées et ludiques en physique (en Île-de-France seulement) mais aussi en ligne.



En créant ce club pour des seniors qui ont l’âge de leurs parents, l’équipe de Colette prône l’importance du lien intergénérationnel, essentiel pour s’enrichir mutuellement et permettre aux membres du club de rester dans le coup !



La force de Colette, c’est d’être à l’écoute de ses membres et de s’adapter rapidement afin de les aider à vieillir heureux et en bonne santé. C’est pourquoi, si jusque-là le Club fonctionnait sur le principe d’un abonnement mensuel ou annuel sans engagement, la start-up a fait le choix de faire évoluer son offre pour un modèle 100% gratuit afin de rendre ce service accessible au plus grand nombre.



Par ailleurs, cette jeune entreprise annonce également le lancement de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme comme l’arrivée d’une messagerie interne ou encore, la géolocalisation de membres.



L’idée étant de faciliter les rencontres et préserver le lien social, un paramètre essentiel pour rester en bonne santé et repousser l’entrée dans la dépendance.



« La solitude a le même impact négatif sur la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Notre objectif ici est de permettre aux seniors de conserver une vie sociale riche en favorisant les rencontres par tous les moyens : par l’organisation d’activités certes mais également grâce à des fonctionnalités communautaires. Nos membres auront désormais la possibilité d’échanger avec des personnes géolocalisées près de chez eux ! » indique Justine Renaudet qui travaille pour la start-up.



Depuis son lancement, le Club Colette compte plus 400 activités ludiques et variées organisées en physique mais aussi en ligne. À raison d’une vingtaine d’activités organisées chaque semaine, la start-up propose notamment une sélection d’ateliers de bien-être, de cours de sport, de théâtre ou encore de cuisine, pour s’instruire, échanger mais surtout tisser des liens.



« Depuis que je suis à la retraite, j’ai intégré le Club Colette, ce qui m'a permis de découvrir Paris sous un nouveau jour, et qui plus est, de rencontrer des personnes formidables. J’ai été emporté par l’énergie de cette jeune équipe » confie Patricia, 65 ans, membre depuis juillet 2021.



La nouveauté ? De nouvelles activités proposées et animées par les seniors eux-mêmes afin de répondre au mieux à leurs besoins et à leurs envies. Parmi elles, on retrouve notamment des cours de langue, des balades, des sorties découverte d’un quartier, des sorties culturelles (expositions, cinéma...) afin que chacun y trouve son compte.



« C’est un club 100% communautaire et désormais les activités ne sont plus seulement professionnelles. Elles peuvent être proposées par n'importe quel membre de la communauté. Nombreux sont ceux qui ont un talent, une passion et qui souhaitent la partager à d’autres. Ce que veulent les seniors, c'est se rencontrer. Parfois une simple balade ou un goûter quelque part suffit à ce que la magie opère » ajoute Justine Renaudet.



En 2023, Colette prévoit également de lancer une nouvelle application mobile simple d’utilisation permettant aux seniors d’accéder facilement aux offres de la start-up mais également à un panel de services utiles pour le bien-vieillir.



« Nous sommes face à la première génération de seniors connectés. Nous n’avons aucun mal à les toucher sur la toile. Bien au contraire, ils sont très mobile-friendly, d’où la nécessité de créer une application rapidement » précise encore Justine Renaudet.



Grâce à ces nouveautés, la startup ambitionne d’atteindre les 10 000 membres actifs chaque

mois d’ici fin 2024.

Article publié le 14/12/2022 à 02:44 | Lu 6102 fois