Article publié le 06/02/2020 à 02:21 | Lu 258 fois La réalité virtuelle pour faire oublier les soins douloureux en EHPAD La réalité virtuelle se développe de plus en plus avec à chaque fois, de nouvelles applications ! Dernière en date ? Permettre aux patients de « déconnecter » pendant certains soins douloureux réalisés en EHPAD ou à l’hôpital. Explications.





Grâce à cette réalité virtuelle, expérimentée actuellement au Centre Hospitalier de Lodève, l’équipe médicale peut réduire la prémédication. Dans la pratique, le patient se laisse descendre virtuellement au fil de l’eau, « le long du fleuve Hérault, entre Laroque et Saint-Guilhem-le-Désert, profitant des magnifiques couleurs d’automne. Il peut focaliser son esprit sur la recherche de petits bateaux de papier, cachés sur l’eau, tout au long de la séance » oubliant ainsi les soins pratiqués pendant ce temps-là.



Lire aussi : Australie, la réalité virtuelle pour voyager et se remémorer



Une solution déployée en maisons de retraite médicalisée et à l’hôpital afin d’offrir aux personnels soignants et aux patients les bénéfices d’une balade ou d’un voyage calmant ainsi les angoisses. Les patients ou résidents peuvent ainsi se divertir ou voyager sans bouger, bref s’évader !



Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, sachez qu’un casque de réalité virtuelle (ou casque VR) est un dispositif qui se place devant les yeux et qui permet d'être immergé dans une réalité virtuelle. Ces casques VR sont généralement associés aux jeux vidéo mais peuvent également être utilisés dans d'autres contextes, tel que FeelU le propose, pour les EHPAD ou les hôpitaux. « Entièrement dédiée à la détente et à l’évasion par la pensée, cette nouvelle prestation que nous mettons à disposition des personnels de santé, aussi bien en hôpital qu’en EHPAD, permet aux patients de se déconnecter très rapidement de la réalité intrusive, douloureuse du soin effectué » expliquent Virginie et David Verrière, co-fondateurs de FeelU, société spécialisée dans le développement des services de réalité virtuelle.Grâce à cette réalité virtuelle, expérimentée actuellement au Centre Hospitalier de Lodève, l’équipe médicale peut réduire la prémédication. Dans la pratique, le patient se laisse descendre virtuellement au fil de l’eau, « le long du fleuve Hérault, entre Laroque et Saint-Guilhem-le-Désert, profitant des magnifiques couleurs d’automne. Il peut focaliser son esprit sur la recherche de petits bateaux de papier, cachés sur l’eau, tout au long de la séance » oubliant ainsi les soins pratiqués pendant ce temps-là.Une solution déployée en maisons de retraite médicalisée et à l’hôpital afin d’offrir aux personnels soignants et aux patients les bénéfices d’une balade ou d’un voyage calmant ainsi les angoisses. Les patients ou résidents peuvent ainsi se divertir ou voyager sans bouger, bref s’évader !Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, sachez qu’un casque de réalité virtuelle (ou casque VR) est un dispositif qui se place devant les yeux et qui permet d'être immergé dans une réalité virtuelle. Ces casques VR sont généralement associés aux jeux vidéo mais peuvent également être utilisés dans d'autres contextes, tel que FeelU le propose, pour les EHPAD ou les hôpitaux.











Dans la même rubrique : < > Lancement d'un grand concours de peinture en maison de retraite Mathou : une illustratrice pour changer de regard sur la vie en résidences services seniors