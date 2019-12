Article publié le 12/12/2019 à 02:17 | Lu 79 fois Australie : la réalité virtuelle en maison de retraite pour "voyager" et se remémorer De nos jours, de plus en plus de nouvelles technologies sont présentes en maison de retraite : dernière en date, des casques de réalité virtuelle sont utilisés afin de permettre aux résidents de « voyager », mais également de se souvenir. Une expérience intéressante.





Dernière en date ? Les casques de réalité virtuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, sachez qu’un casque de réalité virtuelle (ou casque VR) est un dispositif qui se place devant les yeux et qui permet d'être immergé dans une réalité virtuelle.



Ces casques VR sont généralement associés aux jeux vidéo mais peuvent également être utilisés dans d'autres contextes, tel que l'entraînement, la médecine ou telle cette société australienne (Silvradventures), qui propose aux maisons de retraite australiennes de permettre à des résidents de « voyager » virtuellement, mais également de se souvenir d’une manière plus générale.



Dans la pratique, au niveau individuel, il s’agit de revisiter ou de revoir des lieux que l’on a aimé par le passé. Au niveau « groupe » (dix personnes maximum), cela consiste à découvrir des villes comme Rome ou les pyramides d’Egypte. Cela permet de réduire le sentiment d’isolement lié à d’éventuelles pertes de mobilité mais cela permet également à ces anciens de se remémorer des souvenirs et d’engager des conversations avec les autres.



Il existe un concept en France très similaire (FeelU) Au début, Internet a été intégré dans les maisons de retraite, puis ensuite, ce furent au tour des jeux vidéo et des bracelets d’alarme, etc. En une quinzaine d’années, il est devenu normal de trouver au sein des EHPAD, toute une palette de nouvelles technologies adaptées aux besoins des ainés.Dernière en date ? Les casques de réalité virtuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, sachez qu’un casque de réalité virtuelle (ou casque VR) est un dispositif qui se place devant les yeux et qui permet d'être immergé dans une réalité virtuelle.Ces casques VR sont généralement associés aux jeux vidéo mais peuvent également être utilisés dans d'autres contextes, tel que l'entraînement, la médecine ou telle cette société australienne (Silvradventures), qui propose aux maisons de retraite australiennes de permettre à des résidents de « voyager » virtuellement, mais également de se souvenir d’une manière plus générale.Dans la pratique, au niveau individuel, il s’agit de revisiter ou de revoir des lieux que l’on a aimé par le passé. Au niveau « groupe » (dix personnes maximum), cela consiste à découvrir des villes comme Rome ou les pyramides d’Egypte. Cela permet de réduire le sentiment d’isolement lié à d’éventuelles pertes de mobilité mais cela permet également à ces anciens de se remémorer des souvenirs et d’engager des conversations avec les autres.











Dans la même rubrique : < > API Résidence : ouverture d'une résidence senior "concept" dans le sud de la France Musicothérapie : quand la musique adoucit les moeurs en maison de retraite