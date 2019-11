Article publié le 22/11/2019 à 01:00 | Lu 29 fois FeelU : la réalité virtuelle au service du bien-vieillir Les 26 et 27 novembre prochain, la start-up FeelU va présenter ses voyages virtuels à Paris, lors de la Silver Economy Expo (Salon professionnel des services et technologies pour les seniors). Une occasion d’embarquer à destination du bien-vieillir grâce au concept mis en place par cette toute jeune équipe. Explications.

La société FeelU développe depuis fin 2016 de nouvelles technologies destinées à favoriser le mieux-vivre ensemble et le bien-vieillir, ce, grâce à la réalité virtuelle. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Comme l’explique Virginie Verrière, à l’origine du projet, « nous proposons des voyages immersifs afin de créer un moment ludique et unique entre les participants, libérer la parole et les souvenirs. Nous oeuvrons au renforcement du lien social et à la reprise de confiance dans l’autonomie ».



Dans la pratique, la personne âgée enfile un masque de réalité virtuelle et s’évade alors durant 5 à 10mn en France ou à l’autre bout du monde. Un voyage sur les traces de son passé (qu’elle peut alors commenter en direct), ou bien à la découverte d’autres lieux, voire, de découvertes sportives qui ne lui sont plus accessibles.



Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, sachez qu’un casque de réalité virtuelle (ou casque VR) est un dispositif qui se place devant les yeux et qui permet d'être immergé dans une réalité virtuelle. Ces casques VR sont généralement associés aux jeux vidéo mais peuvent également être utilisés dans d'autres contextes, tel que l'entraînement, la médecine ou tel que FeelU le propose, pour voyager.



« Les technologies exclusives que nous mettons en œuvre permettent de développer de nouvelles façons de communiquer entre générations, de développer le lien social et le regard de l’autre, à travers l’émotion et l’empathie » assurent les concepteurs.











