La propolis, un antibiotique naturel !

La propolis renforce l'immunité en modulant l'activité des cellules immunitaires. Elle est donc idéale pour booster ses défenses immunitaires dans une optique de santé préventive.



L'activité bactéricide de la propolis est la plus largement documentée. Cette résine pourrait inhiber la croissance bactérienne.



Ce qui est intéressant pour certaines maladies de peau mais également sur de nombreuses souches impliquées dans les troubles des sphères otorhinpharyngées, gastro-intestinale, génitale ou buccale.



Par ailleurs, comme le souligne Claire Lafon, créatrice de la marque Made In la Ruche Apicia : "Selon le test ORAC - Oxygen Radical Absorbance Capacity ou capacité d'absoption des radicaux libres - qui permet d'évaluer la capacité antioxydante d'un aliment, la propolis est le produit le plus antioxydant, au monde, toute catégorie confondue ».



Sur le test ORAC, la propolis a un indice de 729.000 unités. Elle bat tous les records des aliments les plus antioxydants : canneberge 9.090, baie de goji 30.500, curcuma poudre 127.068, cannelle 131.420 ou thé matcha 134.800…



Par voie de conséquence, pour avoir un apport suffisant en antioxydants, au-delà de manger des fruits et légumes, il est recommandé de procéder à une supplémentation en propolis pour prémunir le vieillissement prématuré de la peau mais également des autres organes (poumons, foie etc.)."