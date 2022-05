Article publié le 19/05/2022 à 01:00 | Lu 99 fois La mère d'à côté de Thaël Boost : récit poignant sur une fille et sa maman atteint d'Alzheimer





Les éditions Anne Carrière ont publié le 13 mai dernier, le premier ouvrage de Thaël Boost intitulé La mère à côté (208 pages, 17 euros). Un récit en forme d’hommage d’une fille à sa mère, écrit dans l’urgence afin de lutter contre cette absence qui se développe avec la maladie d’Alzheimer.

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, ce récit intitulé La mère à côté de Thaël Boost, dont c’est le tout premier livre. C’est l’histoire de Rosy âgé de 90 ans mais qui ne s’en souvient pas ! Depuis quelque temps, elle pense même qu’elle en a 62.



Manifestement, sa mémoire lui joue des tours… C’est donc sa fille qui va prendre la parole. Une parole pour la retrouver, pour fixer des instants de vie, pour évoquer la relation fusionnelle qui les lie, pour l’inversion progressive des rôles (quand la fille prend le rôle de la mère) et pour ce qu’il reste d’humour et d’amour, malgré la réalité brutale de l’effacement de soi...



S’appuyant sur des souvenirs d’enfance, l’auteur ouvre un territoire où le passé et le présent cohabitent, et tente de restituer la vie simple et la personnalité de celle qui était un modèle de force active, d’excentricité et de joie de vivre.



On le sait, le vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation du nombre de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, c’est mathématique : 1,2 million aujourd’hui, 1,5 million de malades en 2030 (dans moins de 10 ans !) et 2,2 millions en 2050 !









