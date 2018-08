La ménopause : lutter grâce à la naturopathie avec le Dr Georges Bader

De plus en plus de livres traitent des problématiques seniors, ce qui est bien légitime puisque le monde vieillit et que les lecteurs de 50 ans et plus sont de plus nombreux. Cinquante ans, c’est justement l’âge auquel la ménopause apparait chez les femmes, en moyenne.



Durant cette période, les femmes sont sujettes à de nombreux changements qui viennent perturber leur rythme de vie en raison d’un important bouleversement hormonal. Pas toujours facile à vivre au quotidien aussi bien psychologiquement que physiquement.



Ce chamboulement hormonal entraine tout un cortège de symptômes plus ou moins prononcés selon les femmes, parfois invalidants tels que les bouffées de chaleur, la prise de poids, la sécheresse vaginale, une libido en berne… et fait peser sur la patiente deux menaces à moyen terme : l'ostéoporose et le risque d'accident cardiovasculaire.



Si le recours au traitement hormonal substitutif (THS) a longtemps été considéré comme une panacée, ce n'est plus le cas aujourd'hui et de plus en plus de femmes - mais également des docteurs - cherchent des solutions plus naturelles pour prévenir et soulager les désagréments engendrés par la ménopause.



Ce livre, rédigé par le Dr Georges Bader, gynécologue spécialisé en naturopathie, se propose donc de venir en aide aux femmes grâce à des solutions alternatives (une grande tendance, d’une manière générale en matière de santé). Au sommaire ? Des traitements à base d'huiles essentielles, oligoéléments, homéopathie, etc. Sans compter, des conseils pour une hygiène de vie efficace et bénéfique au-delà de cette période clé.



*diplômé du CENATHO (Collège européen de naturopathie traditionnelle holistique).