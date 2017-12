Article publié le 19/12/2017 à 01:32 | Lu 242 fois La magie de Noël en cuisine Souvent, on les appelle des cadeaux utiles. Mal perçus, certains méritent néanmoins de revenir sur le devant de la scène et de faire partie de la fête. Décoratifs ou indispensables en cuisine, voici quelques idées qui pourront plaire aux passionnés de petits plats mijotés.

Chez Villeroy & Boch, ce sont des décors de table intégrés à la collection Christmas Toys et les services de table Toy’s Delight et Winter Bakery Delight qui participeront avec bonheur à la tradition de Noël dans votre maison.



Pour les cuisiniers amateurs, nous avons sélectionné deux objets qui sont à la base de la cuisine et qui symbolisent également un savoir-faire artisanal qui a su évoluer vers une production de qualité. Réputé pour la qualité ancestrale de leurs lames de sabre ou de couteaux, le Japon a su prolonger cet art de la taillanderie dans la fabrication de couteaux de cuisine sophistiqués.

Fabriqués au Japon les couteaux Myabi de la série 4000 possèdent une finition manuelle qui assure un tranchant parfait. Le manche octogonal en bois incrusté du Myabi Santoku en fait un cadeau exceptionnel que tout amateur saura apprécier.

D’apparence plus simpliste, la cocotte en fonte fait partie de l’univers de chaque foyer français. Produite en Alsace, la cocotte Staub représente la tradition française dans ce qu’elle fait de mieux. Ronde ou ovale, elle est l’objet indispensable dans toute cuisine qui se respecte. De 12 à 28 cm, la diversité des tailles autorise les plats rustiques ou raffinés pour le plus grand nombre.



Autre grand pays de gastronomie, l’Italie propose également des instruments de cuisine sophistiqués. Outre un design parfait digne des plus grands carrossiers de Turin, la maison Ballarini est impliquée dans l’avant garde technologique des produits antiadhésifs depuis 1967.

Aujourd’hui avec la poêle Ferrara, la maison Ballerini offre un produit au revêtement antiadhésif capable d’éviter la surchauffe des aliments et incite aux économies d’énergie grâce au système thermo point. Un système qui grâce à un témoin de couleur situé dans le manche indique quand la bonne température est atteinte. Un instrument garanti 5 ans.



A découvrir chez Zwilling, 12 bvd de la Madeleine Paris 75008.



Joël Chassaing-Cuvillier