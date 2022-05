Article publié le 30/05/2022 à 03:28 | Lu 198 fois La force de la caresse du Dr Lefebvre des Nöettes (livre)





Les éditions du Roche publient à la rentrée prochaine, La force de la caresse (18 euros) du Dr Lefebvre des Noëttes, grand spécialiste de la personne âgée qui offre dans ce livre, un témoignage qui montre que l'on peut prendre soin autrement des personnes vulnérables. Un plaidoyer pour enseigner, transmettre et développer ce que le docteur nomme « une caresse empathique ». Réinscrire, par la caresse, de l’humain au cœur des soins.





Avec le temps, cette spécialiste a été frappée par le fait que les gestes du soin deviennent de plus en plus « mécaniques », sans âme et sans tendresse ! Alors qu’au contraire, dans sa pratique, elle a pu constater à quel point une caresse pouvait apaiser bien des chagrins, des douleurs et des souffrances, notamment auprès des malades d’Alzheimer. Mais c’est également vrai pour les personnes en soins palliatifs.



La pandémie de Covid est venue institutionnaliser un monde sans contact et nos personnes âgées ont alors sombré dans la dépression et le syndrome de glissement vers une mort accélérée. Nous en voyons déjà les conséquences et ce n’est que le début.



Dans ce contexte, l'auteur s'est intéressée à ce geste ancestral, celui de la caresse, à ses deux pôles qui vont de la tendresse au désir. Dans une deuxième partie, alors que les effets de la caresse sont scientifiquement prouvés, auprès des personnes âgées, l'auteur est partie de son expérience et de sa réflexion philosophique pour en montrer les effets bénéfiques immédiats.



Rappelons que le docteur Véronique Lefebvre des Noëttes est spécialisée en psychiatrie du sujet âgé. Elle a reçu le Prix Littré-Paul Fleury 2020 pour son premier livre aux éditions du Rocher : Que faire face à Alzheimer ? et a également publié Vieillir n'est pas un crime. Travaillant depuis plus de trente-cinq ans comme psychiatre de la personne âgée dans un grand hôpital ne prenant en charge que des personnes très âgées et polypathologiques, Le Dr Lefebvre des Noëttes connait son sujet…









