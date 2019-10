Article publié le 25/10/2019 à 02:00 | Lu 65 fois La douche intelligente Hydrao fait peau neuve La startup grenobloise spécialiste de la gestion intelligente d’eau a conçu toute une gamme de pommeaux de douche éco-responsables et connectés. Elle a revu intégralement son application smartphone HYDRAO pour en proposer une toute nouvelle version, avec une interface repensée, des nouvelles fonctionnalités pour suivre sa consommation et ses économies d’eau et d’énergie, la nouvelle application répond mieux aux attentes des utilisateurs.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine HYDRAO a conçu une gamme de pommeaux de douche éco-responsables qui indiquent le volume d’eau consommé en temps réel, via un système de palier lumineux : vert (0-10L), bleu (11-20L), violet (21-30L), rouge (31-40L) puis rouge clignotant après 40L.



Pour suivre ses économies de près, ces pommeaux ludiques peuvent se connecter en Bluetooth à l’application HYDRAO (une option non-obligatoire). Disposant d’une mémoire de 200 douches, une connexion hebdomadaire ou tous les 15 jours suffit.



Grâce à la connectivité, les utilisateurs HYDRAO peuvent suivre l’évolution de leur consommation d’eau sur 10-100-1000 douches, personnaliser les seuils des volumes et les couleurs pour créer un défi adapté, apprécier leurs économies d’eau en litre et en euros.



Les nouvelles fonctionnalités de l’application HYDRAO Interface intuitive

Il est à présent possible de gérer jusqu’à 15 pommeaux HYDRAO à la fois via l’application. Chaque pommeau (que cela soit Aloé, Yucca ou Cereus) dispose désormais de son propre historique de consommation, seuils (volume & couleurs) et douche de référence. Une fonctionnalité particulièrement pratique pour les particuliers qui souhaitent gérer plusieurs salles de bain ou pour les propriétaires des gîtes/maisons d’hôtes qui disposent de plusieurs douches.



Des paramètres de coûts (m3 d’eau et kWh d’énergie), il est à présent possible de définir le nombre de personnes dans le foyer, ainsi que le débit de votre ancien pommeau pour mieux calculer les économies d’eau et d’énergie réalisées avec les pommeaux HYDRAO Aloé/Yucca/Cereus. La réduction de consommation d’eau chaude, générée grâce au débit écologique1, est aussi incluse dans le calcul des économies.



La nouvelle appli HYDRAO calcule maintenant votre réelle habitude de consommation initiale, en se basant sur la durée (min) de votre douche de référence avec les pommeaux HYDRAO et le débit (L/min) de votre ancien pommeau.



