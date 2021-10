Article publié le 20/10/2021 à 09:29 | Lu 184 fois La Reine d'Angleterre refuse un prix pour personnes âgées !





Shocking ! La Reine d’Angleterre Elisabeth II, âgée de 95 ans, vient de refuser un prix réservé aux personnes âgées arguant que l’« on a l’âge que l’on ressent » et que par conséquent, elle estimait ne pas correspondre aux critères de cette récompense !

De nos jours, au même titre qu’il existe des « journées » pour un peu tout et parfois n’importe quoi, il existe également de nombreux « prix » récompensant les jeunes, les vieux, les héros, les moins héros, les hommes, les femmes, les autres, etc.



Récemment, on a appris par la presse britannique que la Reine d’Angleterre, Elisabeth II, âgée de 95 ans venait de refuser un prix décerné par un magazine anglais pour seniors (The Oldie) et destiné aux personnes âgées, « The oldie of the year » (la personne âgée de l’année).



La revue vient donc de publier le courrier de la reine rédigé par son secrétaire privé qui mentionne que : « Sa Majesté pense qu'on a l'âge que l'on ressent et par conséquent ne pense pas remplir les critères pour accepter ». Une manière polie mais claire de ne pas accepter ce prix « pour vieux »…



Son mari, décédé en avril dernier à l’âge de 99 ans avait quant à lui accepté le prix en 2011 pour son 90ème anniversaire. Il avait tout de même remercier avec son humour grinçant habituel : « Il n'y a rien de tel pour le moral que de se voir rappeler que les années ont passé et que notre vieille carcasse commence à tomber en morceaux. Mais c'est toujours agréable qu'on se souvienne de nous ».



Pour ceux qui s’intéressent à la vie de la couronne britannique, la série The Crown (4 saisons) qui passe actuellement sur Netflix, s’avère particulièrement réussie. A voir donc.









