La "Loi Montagne" se prépare chez Autobacs

Article publié le 17/10/2022





Avec l’entrée en vigueur de la Loi Montagne à partir du 1er novembre 2022, il est temps de préparer son véhicule à la baisse des températures et aux futurs départs en vacances cet hiver. Cette loi déjà reportée d’une année dans son application a pour objectif de limiter les blocages sur les routes des régions montagneuses et d’améliorer la sécurité des automobilistes.

Pour cela, il faudra équiper son véhicule de pneus toutes saisons ou hiver et/ou de chaînes neige en période hivernale, à savoir du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.



Autobacs, qui accompagne les automobilistes tout au long de l’année, propose des équipements indispensables ou obligatoires dans les régions concernées.



Autobacs fait un point sur les équipements rendus obligatoires par la nouvelle réglementation et qui s’applique à tous les types de véhicules.



Chaque véhicule (véhicule léger, utilitaire et camping-car) doit être équipé de quatre pneus avec marquage 3PMSF et /ou M+S et/ou des chaînes ou chaussettes à neige.



En effet, la certification 3PMSF atteste des performances d’un pneu en conditions hivernales. Un tel pneu 3PMSF garantit plus d’adhérence, de motricité et de sécurité en réduisant les distances de freinage.



Pour rappel, les pneus « toutes saisons » qui peuvent être utilisés en été comme en hiver, permettent une maîtrise optimale sous la pluie et dans des conditions de faible enneigement et avec un avantage non négligeable : ne pas changer ses pneus tous les six mois.



Quant aux pneus hiver, ils sont spécialement conçus pour les conditions hivernales et permettent une sécurité optimale sur tous les types de sols. Ils atténuent également le risque d’aquaplaning grâce aux rainures plus larges et plus profondes dans la bande de roulement.



Et pour équiper son véhicule, le réseau Autobacs propose dans ses magasins une large sélection de pneus qui pourront correspondre à la plupart des profils demandés.



Des pneus mais aussi des chaînes

Autobacs propose une large gamme de chaînes-neige, allant des chaînes métalliques à tension manuelle ou automatique aux « chaussettes ».



Dans cette gamme, Autobacs propose également des produits certifiés « Loi Montagne ». Pour rappel, dès le 1er novembre 2022, la « Loi Montagne » autorise chaque préfet des régions montagneuses à obliger chaque automobiliste à s’équiper de pneus hiver, chaînes ou chaussettes neige sous peine d’une amende de 135,00 € TTC.



JCC

Des produits efficaces

Concernant la gamme de chaines métalliques, l’enseigne propose les nouvelles chaînes neige EASY-FIT de la marque KÖNIG qui se montent en 12 secondes.



Disponible à partir de 169,95€ TTC dans les magasins de l’enseigne. Et pour les 80% des véhicules « non chaînables », l’enseigne japonaise propose également les K-SLIM de KÖNIG avec un système de micro tension.



Il s’agit des chaînes neige les plus fines au monde (7 mm). Conçue pour les véhicules de dernière génération avec des espaces de plus en plus étroits. Elles permettent le chaînage de plusieurs véhicules dits « non chaînables ». Testée et homologuée par les constructeurs. Disponible à partir de 159,95 € TTC dans les magasins Autobacs.



D’autres types d’équipements, comme les chaussettes textiles, sont disponibles comme les « chaussettes » de la marque FIX&GOTEX (certifiées «Loi Montagne»). A partir de 69.95 € TTC, les FIX&GOTEX sont des enveloppes textiles en nylon antidérapantes, conçues spécialement pour les véhicules de tourisme, SUV, 4x4 et camping-cars.







