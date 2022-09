Article publié le 09/09/2022 à 01:00 | Lu 42 fois L'édition du logiciel Généatique 2023 sortira le 17 octobre prochain !





​L’éditeur CDIP annonce la sortie de Généatique 2023, la nouvelle édition de l’outil PC (Windows) francophone de référence en généalogie, qui fête par ailleurs, en cette année 2022, ses 35 ans d’existence ! Commercialisation le 17 octobre prochain.

Pour son 35e anniversaire, cette nouvelle édition du fameux logiciel généalogique francophone sera commercialisée pour la première fois au format USB (en plus de l’édition numérique, disponible en

téléchargement).



Très prisé des associations et des amateurs de généalogie (de tous niveaux), ce programme reste incontournable et plébiscité par sa communauté pour son accessibilité. Mais ce sont surtout par ses nombreuses fonctionnalités et ses innovations que Généatique s’est imposé (et ce, dès la fin des années 80) sur le marché.



Utilisé aussi bien en milieu scolaire, que par les familles et par les professionnels (dont les

fameux chasseurs d’héritiers), ce logiciel « made in France » s’est fait, en plus de trois décennies, une solide réputation.



Cette nouvelle version est directement connecté aux archives départementales en ligne et aux bases de données). Le logiciel est central pour mener « l’enquête » car il aide à structurer toutes vos découvertes, avec l’assurance de ne jamais perdre le fil, grâce à une lisibilité optimale et une automatisation du tracé de l’arbre (qui se fait en temps réel, lors de la saisie).



Tout est fait pour aider les débutants, avec notamment une fonction très appréciée : « l’assistant personnel » qui suggère des pistes pour aiguiller l’utilisateur…



Par ailleurs, ce programme propose une « carte des migrations » pour suivre les déplacements de nos

ancêtres à l’échelle planétaire, ainsi que la carte des voisinages, pour localiser ses ancêtres avec une vue locale, ou encore l’accès à de puissantes bases de données et même à un moteur de recherches pour révéler facilement toutes les informations en lien avec une famille spécifique.



Dans un autre registre, citons aussi une aide précieuse pour les novices ! Tout comme la fusion de

généalogies (sachant que certaines familles se partagent les fichiers au format GEDCOM) et avec cette version 2023, il y a même une aide gratuite par téléphone pour les questions techniques. Ce

service unique est toujours très prisé par la communauté.



Le logiciel offre pas moins de 200 modèles d’arbres généalogiques et intègre même un service d’impression d’arbres pour ceux qui désirent recevoir un gigantesque rouleau en papier faisant parfois plusieurs dizaines de mètres, montrant tous les descendants d’un même ancêtre. Naturellement, les utilisateurs peuvent aussi imprimer chez eux, sur l’imprimante familiale.



Il se démarque aussi de ses concurrents par l’automatisation du tracé de l’arbre généalogique qui se dessine - en temps réel - au fur et à mesure de la saisie des fiches. Ce qui facilite grandement le travail des généalogistes…



Le CDIP (issu du monde associatif) permet à tous de découvrir ce qu’est la généalogie sans avoir à débourser un centime ! En effet, la version Découverte du logiciel intègre 100 % des fonctionnalités et aucune limite de temps, afin de créer une infinité d’arbres généalogiques jusqu’à 50 personnes.



Et pour ceux qui en veulent plus, sans payer ? L'éditeur annonce que l’opération de mise à disposition gratuite de Généatique Initiation (amorcée l’an dernier) est reconduite à l’occasion des 35 ans du logiciel. A compter du 17 octobre 2022.









