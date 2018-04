Article publié le 09/04/2018 à 01:00 | Lu 156 fois L'assurance retraite désactive sa page Facebook pour protéger ses utilisateurs En plein scandale Facebook et dans le cadre du règlement général sur la protection des données qui entrera en vigueur le 25 mai prochain, sans compter une réflexion sur les données personnelles de ses assurés sur les réseaux sociaux, l’Assurance retraite a pris la décision de désactiver sa page Facebook.





Cette page Facebook était semble-t-il consultée par 28.000 personnes dont bien évidemment, de très nombreux retraités. « Même si ça n’était pas la vocation de cette page d’information, beaucoup de futurs retraités nous interrogeaient sur leurs droits et postaient sur le mur des informations confidentielles, comme des courriers ou leur relevé de carrière sur lequel figure leur numéro de sécurité sociale » a indiqué au Parisien Renaud Villard, le directeur général de la caisse.



Naturellement, il faut impérativement éviter que les internautes mettent en ligne ce genre de posts contenant parfois des informations confidentielles ! Dans ce contexte, l’Assurance retraite a tout simplement décidé de fermer sa page Facebook qui avait été ouverte en 2011.



Comme le rappelle un récent article du quotidien Le Parisien, c’est surtout le scandale Cambridge Analytica et la perte de confiance en Facebook -avec la fuite des données personnelles de 87 millions de comptes- qui a justifié la décision de l’Assurance retraite !Cette page Facebook était semble-t-il consultée par 28.000 personnes dont bien évidemment, de très nombreux retraités. « Même si ça n’était pas la vocation de cette page d’information, beaucoup de futurs retraités nous interrogeaient sur leurs droits et postaient sur le mur des informations confidentielles, comme des courriers ou leur relevé de carrière sur lequel figure leur numéro de sécurité sociale » a indiqué au Parisien Renaud Villard, le directeur général de la caisse.Naturellement, il faut impérativement éviter que les internautes mettent en ligne ce genre de posts contenant parfois des informations confidentielles ! Dans ce contexte, l’Assurance retraite a tout simplement décidé de fermer sa page Facebook qui avait été ouverte en 2011.Désormais, pour contacter cet organisme, les assurés pourront continuer de se rendre sur leur espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr ou encore, joindre le 39 60. Ces deux moyens de communication garantissant la protection des données.Pour effectuer leurs démarches retraite de manière sécurisée, les utilisateurs peuvent consulter www.lassuranceretraite.fr pour notamment :• Visualiser leur relevé de carrière• Obtenir une estimation du montant de leur future retraite• Connaître leur âge légal de départ à la retraite• Demander leur retraite en ligne• Consulter leurs trois derniers paiements• Télécharger leur attestation de paiement• Consulter le montant déclaré à l’administration fiscale• Modifier leurs coordonnées bancaires