Article publié le 20/07/2018

L'âge fragile : le quotidien d'une maison de retraite sans faux semblant (livre) Les éditions Ateliers Henry Dougier vont publier à la rentrée prochaine un ouvrage intitulé L'âge fragile (14 euros) tiré d'un récit de Valérie Mollière, infirmière en maison de retraite, qui relate par le biais d'anecdotes et de portraits, la vie de ces résidents en EHPAD. Pour le grand public et les professionnels de ce secteur d'activité.

De plus en plus d’éditeurs et d’auteurs se penchent se la vie des personnes âgées. De fait, depuis quelques années, on voit les ouvrages dédiés à cette thématique. Des livres qui s’adressent autant aux professionnels de ce secteur d’activité qu’aux étudiants ou aux proches et aidants familiaux.



Dernier en date ? L’âge fragile ou un autre regard sur les maisons de retraite. Cet récit recueille le témoignage de Valérie Mollière, une infirmière coordinatrice au sein d’un EHPAD qui signe ici son tout premier livre qui paraitra à la rentrée prochaine.



Grâce à son expérience, elle nous fait entrer dans le monde d’une maison de retraite. Avec humour, gentillesse, délicatesse, humanité et douceur, elle relate des anecdotes et dresse des portraits de personnes âgées tout en présentant ce métier méconnu, celui d’infirmière en EHPAD.



Certes, ce n’est pas tous les jours facile entre la maladie, la dépendance, la souffrance, la solitude et les décès, mais malgré tout, ce petit monde connait encore de l’amour, de la joie et de l’espérance.



Comme le rappelle l’éditeur : « une plongée sensible au sein d’un établissement pour personnes âgées dépendantes, où tout est dévoilé, sans complaisance ni faux-semblants, avece pudeur et lucidité ».