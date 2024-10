L'acteur Michel Blanc décède à l'âge de 72 ans La France du cinéma est en deuil. Michel Blanc, l'acteur emblématique de la troupe du Splendid, nous a quittés à l'âge de 72 ans. Connu pour ses rôles marquants et sa présence incontournable sur la scène artistique française, son décès soudain plonge le monde du spectacle dans une profonde consternation. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/10/2024

Michel Blanc, figure incontournable du cinéma français et membre illustre du Splendid, s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'hôpital. Ce départ inattendu survient après une carrière jalonnée de succès où l'acteur a brillé par son talent et son humour singulier.



Les œuvres cinématographiques auxquelles il a participé, telles que la saga des Bronzés, Le père Noël est une ordure ou encore Papy fait de la résistance, ont marqué les esprits et font désormais partie intégrante du patrimoine culturel français. Ces films, portés par des personnages hauts en couleur incarnés par Michel Blanc et ses compères Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel, resteront gravés dans la mémoire collective.



L'annonce brutale de son décès a suscité une vague d'émotion sur les réseaux sociaux. Parmi les hommages poignants recueillis figure celui de Gérard Jugnot : "Putain Michel… Qu’est-ce que tu nous as fait…", a-t-il partagé sur Instagram. Ce message déchirant témoigne de leur amitié indéfectible forgée au fil des années au sein du Splendid.



Bruno Guillon, figure emblématique de France Télévisions, a également exprimé sa tristesse : "Bin non , pas lui... pas maintenant... putain j'étais pas prêt... reposez en paix Michel Blanc". Une photo accompagnant ces mots rappelle l'un des rôles cultes de l'acteur disparu.



Michel Blanc laisse derrière lui un vide immense mais aussi un héritage artistique considérable. Son talent et sa capacité à toucher le cœur des spectateurs à travers ses interprétations resteront gravés dans le paysage cinématographique français.







