Article publié le 20/12/2019 à 01:00 | Lu 46 fois L'Année Automobile 2019 est arrivée Attendue chaque année avec impatience par tous les passionnés d’automobile, l’Année Automobile vient de paraître. Un joli cadeau de Noël à faire ou à se faire offrir. Cette année encore, Serge Bellu nous régale avec des sujets culturels ou historiques qui complètent les comptes rendus sportifs et l’actualité automobile.

Pour sa 67 ème édition, l’Année Automobile vient en 10 grands chapîtres, faire le résumé de l’année 2019. L’industrie, le sport et la culture sont passés à la loupe du meilleur spécialiste de l’automobile.



L’économie et le design sont des rubriques particulièrement mises en avant dans la section industrie tandis que comme à l’habitude les résultats sportifs de l’année seront la colonne vertébrale de cet opus.



Monoplace, endurance, rallyes, tourisme sur circuit, les grandes disciplines mondiales sont toutes abordées d’une façon exhaustive et cela, jusqu’au dernier Grand Prix de la saison. Pour conclure cet ouvrage, la culture, les ventes aux enchères, les concours d’élégance sont l’objet d’un compte rendu abondamment illustré.



On découvre à cette occasion de magnifiques aquarelles réalisées par Serge Bellu. Les anniversaires sont également abordés, notamment un portrait de l’année 1969 où est abordée la montée de la culture hippie, le mouvement hyperréaliste et la vision européenne d’une Amérique en pleine mutation. On découvre également le talent d’Alexandre Lacovleff, le peintre qui accompagna les expéditions Citroën et en rapporta de magnifiques illustrations.



Quant aux inconditionnels de la marque Citroën, ils ne manqueront pas la dernière livraison de la collection « de mon père » qui cette fois traite par le menu la Citroën XM



L’Année Automobile 67 et La Citroën XM de mon père aux éditions ETAI.



