Article publié le 18/12/2020 à 01:00 | Lu 92 fois KitchenAid : le blender façon rétro





Ce nouveau blender Artisan K400 se la joue rétro, avec son socle robuste en métal coulé et son bol de 1,4 L gradué en verre. Disponible dans dix nouveaux coloris, il pourra facilement se marier à votre robot pâtissier multifonction.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Son moteur d’une puissance de crête de 1,5 CV est capable de pulvériser rapidement et facilement des fruits ou légumes, même les plus résistants et/ou fibreux, pour obtenir des résultats extrêmement onctueux.



Équipé d’une lame asymétrique en acier inoxydable, aiguisée et inclinée avec précision sous 4 angles différents, son pouvoir de mixage est ainsi optimisé.



Les aliments sont ainsi aisément entraînés dans un tourbillon puissant et rapide pour une parfaite homogénéité, aidé par la forme du bol. Robuste, cette lame à système unique brevetée est spécialement conçue pour mixer des fruits et légumes entiers, des fruits à coque, des ingrédients congelés ou des glaçons… Pour des résultats veloutés, lisses et vraiment savoureux !



Blender Artisan K400 1,4L , 329 euros



