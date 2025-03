Jean-Louis Debré est mort Jean-Louis Debré est décédé à l'âge de 80 ans. Figure emblématique de la vie politique française, ami du président Jacques Chirac, ancien ministre, président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel, il s'est éteint cette nuit en laissant derrière lui un héritage politique et juridique considérable. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/03/2025

Fils de Michel Debré, l'un des pères fondateurs de la Cinquième République, et frère jumeau de Bernard Debré, également homme politique et médecin récemment disparu, Jean-Louis Debré a marqué de son empreinte les institutions françaises. Sa disparition suscite une profonde émotion au sein de la classe politique et au-delà.



Nommé ministre sous différentes présidences, Jean-Louis Debré a su se distinguer par son engagement sans faille pour le service public, notamment en qualité de ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997, puis de Président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Sa carrière culmine lorsqu'il prend la présidence du Conseil constitutionnel de 2008 à 2016, où il veille avec rigueur à la conformité des lois avec la Constitution.



Homme de conviction, il était connu pour son franc-parler et sa capacité à transcender les clivages partisans dans l'intérêt supérieur de l'État. .



La France rendra hommage à cet homme d'État dont la vie fut dédiée à la République et à ses valeurs. Jean-Louis Debré restera dans les mémoires comme un pilier pour notre démocratie et un gardien vigilant des principes républicains.









